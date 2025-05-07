Apple Başkanı'nın açıklamaları Alphabet hisselerini dibe çaktı
Apple'ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, yakın zamanda yapay zekanın arama motoru Google'ı geride bırakacağını açıklaması üzerine Alphabet hisselerinde yüzde 8'in üzerinde bir düşüş gerçekleşti.
Apple’ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, yapay zekâ destekli arama motorlarının gelecekte geleneksel arama motorlarının yerini alacağını söyledi. Cue’nun bu açıklamaları, Alphabet’e (Google’ın ana şirketi) karşı açılan federal antitröst davası kapsamında Washington’daki bir mahkemede verdiği ifade sırasında gündeme geldi.
Bloomberg’in haberine göre Cue, Apple’ın Safari tarayıcısına ilerleyen dönemlerde OpenAI, Perplexity ve Anthropic gibi yapay zekâ tabanlı arama hizmetlerini entegre etmeyi planladıklarını belirtti.
Cue’nun açıklamalarının ardından Alphabet hisseleri %8’in üzerinde değer kaybetti.