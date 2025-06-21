Apple, yapay zeka girişimi Perplexity AI’ı satın almayı değerlendiriyor

Apple, yapay zeka konusunda güçlenme hedefleri kapsamında yapay zeka girişimi Perplexity AI'yı satın almayı değerlendiriyor.

ABD'li haber ajansı Bloomberg News'e konuşan kaynaklara göre Apple Perplexity'yi satın almak için şirket içinde görüşmeler yaptı.

Konuya yakın kaynaklara göre, Apple’ın birleşme ve satın almalardan sorumlu yöneticisi Adrian Perica, hizmetler bölümü başkanı Eddy Cue ve şirketin yapay zeka alanındaki üst düzey yöneticilerle bu satın almayı değerlendirdi.

Ayrıca Apple'ın alternatif olarak Perplexity'yi satın almak yerine şirketle iş birliği yapmayı değerlendirdiği de belirtildi.

Konu özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve bir teklifle sonuçlanmayabileceğini de söyledi.

Süreçteki en büyük engellerden birinin, Perplexity ile Samsung arasında devam eden anlaşmanın olabileceği belirtilirken Apple şu ana kadar Perplexity yönetimiyle doğrudan bir satın alma görüşmesi yapmadı.

Perplexity AI tarafından yapılan açıklamada "Perplexity’yi içeren herhangi bir mevcut veya gelecekteki birleşme ve satın alma görüşmesi hakkında bilgimiz yok" denildi.

Şirket tarihinin en büyük satın alması olabilir

Perplexity, yakın zamanda yapılan yatırım turunda 14 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Apple’ın bu düzeyde bir satın alma yapması halinde, şirket tarihindeki en büyük satın alma gerçekleşecek.

Apple’ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı, 2014’te Beats Audio için ödediği 3 milyar dolardı.

Meta da satın alma görüşmeleri yaptı

Perplexity’e yönelik ilgi yalnızca Apple’la sınırlı değil.

Bu yılın başlarında Meta da Perplexity'i satın almak için görüşmeler yaptı ancak olumlu sonuçlanmadı.

Meta bunun üzerine Scale AI'ın yüzde 49 hissesini 14,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.

Bloomberg'in Apple'ın Perplexity görüşmelerine ilişkin haberinin ardından Google hisseleri kazanımlarını tersine çevirdi ve gece yarısı işlemlerde yaklaşık yüzde 1 düştü.

Apple hisseleri ise yılbaşından bu yana yüzde 17,57 değer kaybederken, son 12 ayda yüzde 3,13 düşüş gösterdi.