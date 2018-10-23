Aramco 30 milyar dolarlık 15 anlaşma imzalayacak

23 Ekim 2018

Riyad'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) forumunda Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun büyük anlaşmalar yapacağı bildirildi.

Suudi İhbariye kanalında verilen habere göre, Ortadoğu'nun birinci, dünyanın ise dördüncü büyük petrokimya şirketi olan Aramco 30 milyar dolarlık 15 anlaşmaya imza atacak.

Bugün açılışı yapılan forum 25 Ekim'e kadar devam edecek. Suudi Arabistan, söz konusu forum aracılığıyla, yapılacak oturumlarda petrol, gaz, alt yapı ve çeşitli sektörlerden olmak üzere 50 milyar dolarlık anlaşma yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleşen Çöl Davos'u adıyla da bilinen ekonomik foruma Cemal Kaşıkçı olayından dolayı çok sayıda üst düzey bürokrat ve temsilci katılımını iptal etmişti.

Düne kadar foruma katılım iptalleri yaşanırken, forumun resmi internet sitesine yönelik hacklenme yaşandı. Söz konusu siber saldırıda internet korsanları hacklenen siteye Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın olduğu bir ortamın arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkasında bir kılıçla durduğu resmi koymalarıyla verilmek istenen mesajın içeriği anlaşılmış oldu.

Öte yandan, Saudi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, merkezi Riyad'da bulunan ve dünyanın sayılı petrokimya tesislerine sahip olan SABIC'in hisselerini almadan borsaya girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın yüzde 70 hisselerini elinde tuttuğu SABIC'in Aramco tarafından alınması için Suudi Arabistan'daki Genel Yatırımları Fonu'yla uzun süredir görüşmelerin yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA