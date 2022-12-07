Aras Kargo, 16 bin fidana hayat verdi

Sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Aras Kargo, “Yarına Taşıyoruz” mottosuyla ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliğine, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonu ile çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bugüne kadar ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 150 binden fazla fidan diken Aras Kargo, ormanları yarına taşıyor. Bu proje için Ege Orman Vakfı iş birliği ile, her bir çalışanı adına bağışladığı 16 bin fidanın dikim törenini, İzmit Taşköprü mevkiinde gerçekleştirdi. Fidan Dikim Töreni’ne Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk katıldı.

“6 bin 576 ton karbondioksite eşit karbon salınımı denkleştirilecek”

Utku Ayyarkın, “2014 yılında kurduğumuz “Doğa Dostu Araslar” katılımı ile kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar alanında iş birlikleri yürüterek bugün iyi ve değerli ne varsa, yarına taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını önemsiyoruz” dedi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, doğanın sunduğu olanaklardan gelecek nesillerin de yararlanabilmeleri ve insanlığın varlığını devam ettirebilmesi için iklim krizi ile mücadelede STK, özel sektör ve kamu kuruluşları iş birliğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Aras Kargo’nun, İzmit Taşköprü’de oluşturduğu 16 bin fidanlık orman ile 6 bin 576 ton karbondioksite eşit karbon salınımı denkleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacına destek verdiğini ifade ederek, bütüncül ve sürdürülebilir olarak doğaya katkılarının devamını diledi.