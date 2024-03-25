Arçelik, iF Design 2024'te 9 ödül kazandı

Arçelik'in 9 ödülü, 132 uluslararası tasarım uzmanı tarafından 72 ülkeden gelen 10,800 başvuru arasından seçilerek önemli bir başarı elde etti.

Arçelik’in inovatif ve teknik yetkinliği, Beko CaffeExperto CE 3000 ve CE 4500 kahve makineleri, Beko Deep Black bPro700 ve bPro500 ankastre fırın serileri, Grundig Midnight Black GR7700 ankastre fırın serisi ve UI/UX tasarımı, Arçelik AGV ailesi, Impression çamaşır makinesi UI tasarımı, RemotEasy UI/UX tasarımı, Corensis Velox hızlı tanı kitleri UI/UX tasarımı ile ödüle layık görüldü. Bu yılın iF Design Award töreni, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü Berlin'deki Friedrichsstadt-Palast'ta gerçekleştirilecek.

1953 yılında Almanya’da kurulan iF Design Award, dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak biliniyor. Her yıl dünya genelinden binlerce tasarımcı, mimar ve şirket, tasarımlarını bağımsız tasarım uzmanları tarafından değerlendirilmek üzere sunuyor. Değerlendirme süreci Fikir, Form, İşlev, Farklılaşma ve Etki kriterleri doğrultusunda titizlikle yönetiliyor.

iF Design Ödüllü Tasarımların Özellikleri

Beko CaffeExperto Serisi CE 3000 & CE 4500 Coffee

Beko CaffeExperto Serisi, ritüellerle teknolojiyi birleştiren şık ve kompakt ritüellerle teknolojiyi birleştiren şık ve kompakt tasarımıyla üstün bir kahve deneyimi sunmayı hedefliyor.

Beko Deep Black bPro700 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

DeepBlack fırın serisi zarif ve minimal tasarımı ile ürünün temel fonksiyonuna dikkat çekiyor. Çizgisel düz formlar, mat yüzey kullanımıyla yüksek kalitenin estetiğini yakalıyor.

Beko Deep Black bPro500 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

Modern ve şık tasarımıyla karakterize edilen Beko Midnight bPro500 ankastre fırın serisi, akıllı teknolojilerle birlikte tam kapsamlı işlevsellik sunarak mutfağa güvenilir ve çok yönlü bir yenilik getiriyor.

Grundig Midnight Black GR7700 Ankastre Fırın Serisi (Built-in Oven)

Grundig Midnight Black ankastre fırın serisi, sade geometrik formu ve mat cam dokusuyla her modern ortamı zenginleştiriyor. İnovatif ve kullanıcı dostu sezgisel arayüzüyle teknolojik yenilikleri kullanıcının kolaylıkla kullanımına sunuyor.

Arçelik AGV (Automated Guided Vehicle) Ailesi

Arçelik AGV ailesi, yapay zekâ kontrollü, tam otomatik ve elektrikli bir araç sistemdir. Fabrikalarda ağır eşyaların hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamasının yanı sıra iş verimliliğini artırıyor. Ayrıca, Arçelik'in modern ve teknolojik yaklaşımını yansıtarak fabrika ortamında prestijini güçlendiriyor.

Impression Çamaşır Makinesi UI Tasarımı

Impression çamaşır makinesi, Optimix özelliği ve sadeleştirilmiş program seçimiyle kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Homewhiz uygulaması daha kapsamlı programlara erişim sağlayarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Grundig Midnight Black GR7700 Ankastre Fırın Serisi UI/UX Tasarımı

Grundig Midnight Black Fırın, yenilikçi, minimalist bir tasarım felsefesiyle birleştirilmiş basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefiyle pişirme sürecinin keyfini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

RemotEasy UI/UX Tasarımı

RemotEasy, yenilikçi tasarımıyla TV uzaktan kumandasını yeniden yorumlayarak telefon ekranına bakma ihtiyacı duyulmaksızın zahmetsiz kişiselleştirme, sezgisel kontrol ve tek elle kullanım kolaylığı sunuyor.

Corensis Velox Hızlı Tanı Kitleri UI/UX Tasarımı

Corensis Velox mobil uygulaması, evde hızlı teşhis testi için tasarlanmış olup kullanıcılara parmak ucundan alınan kan örneklerinden çeşitli testleri yapma konusunda rehberlik ediyor. Numune toplamadan sonuçların yorumlanmasına kadar tüm test sürecini basitleştirerek kendi kendine teşhis deneyimini güçlendirir ve kullanıcıların evde zahmetsizce teşhis yapabilmelerini sağlıyor.