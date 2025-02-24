Arçelik ve TAV Havalimanları'ndan yeni işbirliği

Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının otopark alanlarına, Arçelik Enerji Çözümleri’nin ürünleriyle GES kurulması için Arçelik ve TAV Havalimanları el sıkıştı.

"8 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek"

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan ve iklim krizine vurgu yapan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Proje kapsamında yılda yaklaşık 5 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek. Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit” dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Tüm havalimanlarımızın 2030’da karbon-nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşması için çalışıyoruz. Arçelik’in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum’da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız” dedi.

Yılda 19 milyon kWh elektrik üretilecek

Milas-Bodrum Havalimanı’nda hayata geçecek projede, yaklaşık 50 bin metrekarelik kurulum alanıyla 6,65 MWp toplam kurulu güce sahip olacak güneş enerjili otopark sistemleri (carport) projesi kapsamında yılda yaklaşık 2.636 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 4.138 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarında her biri 600Wp gücünde 9801 adet Topcon teknolojisine sahip güneş paneli ile toplamda 5,88 MWp kapasiteye sahip güneş enerji santralinin kurulumu yapılacak. Kurulacak sistemlerle yıllık yaklaşık 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda yaklaşık 2.372 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 3.724 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.