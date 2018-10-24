Arçelik, yurt dışında marka satın alarak büyüyecek

24 Ekim 2018

Arçelik 500 milyon lira yatırımla Çerkezköy'deki elektronik fabrikasını hayata geçirirken; yıllık 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine sahip fabrikada üretimin yüzde 65'inin ihraç edilmesi planlanıyor.

Çerkezköy tesisinin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "500 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak... Arçelik Çerkezköy tesisinde yılda 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine ulaşarak bu alandaki konumunu güçlendirmiş oldu" dedi.

Çerkezköy fabrikasındaki üretimin yüzde 65'ini ihraç edeceklerini belirten Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise bu fabrika ile birlikte dijital ekran başta olmak üzere farklı alanlarda da büyümeyi amaçladıklarını söyledi.

Söz konusu yatırım finansmanı ile ilgili bir soru üzerine ise Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Arçelik bilançosunu kullandık. Arçelik bu yatırım için özel bir borçlanmaya gitmedi" dedi.

Ebiçlioğlu, Arçelik'in daha önce Beylikdüzü'nde bulunan ve üretimin sonlandırıldığı tesisinin yer aldığı arazinin ise şu aşamada Ar-Ge merkezi ve tüketici merkezi olarak kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

Diğer yandan, Arçelik'in iç pazara ilişkin beklentisi ile ilgili bir soru üzerine Bulgurlu, 2017'deki güçlü baz yılının da etkisiyle beyaz eşya iç pazarında bu yıl yüzde 10'a kadar daralma olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Uluslararası piyasalarda büyüme stratejisi

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, toplantı sonrasında gerçekleştirdiği özel söyleşisinde ise şunları söyledi:

- Arçelik'in uluslararası piyasalarda yerel markalarla büyüme stratejisi var; marka satın alma önümüzdeki dönem mutlaka gündeme gelecek.

- Asya, Yakındoğu ve Afrika başta olmak üzere gelişen pazarlar odak noktamız.

- En önemli pazarlarımızdan İngiltere pazarı Brexit öncesi biraz daraldı; Brexit sonrası lojistik hazırlığımızı yapacağız ama yoğun şekilde ürün stoklama düşüncemiz yok.

- Maliyet artışlarını fiyat artışları ile dengeleme mücadelemiz özellikle uluslararası pazarlarda devam edecek.

- Şu anda gündemimizde yeni bir tahvil ihracı yok, arada oluşan nakit ihtiyaçlarımızı kısa vadeli borçlanmayla tamamlamaya devam edeceğiz.

- Çerkezköy fabrikamız ile 300 milyon dolarlık "kurumsal çözümler" pazarına odaklanıp bu alanda büyümek istiyoruz.

- Döviz pozisyonu taşımıyoruz, tamamen hedge etme yoluna gidiyoruz.