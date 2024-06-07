Arçelik'ten konutlarda yeşil enerji atılımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Marina'da ziyarete açılan Arçelik Enerji Çözümleri Evi'nde, Arçelik'in yerli güneş paneli, Sunjunior enerji depolama sistemi, ısı pompası ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümleri ve HomeWhiz teknolojisi ile çalışan Arçelik beyaz eşyaları sergileniyor.

Arçelik Enerji Çözümleri Evi, 30 Haziran'a kadar Setur Kalamış Marina'da tüketicilerle buluşacak.

Dış cephesinden içindeki mobilya ve dekoratif ürünlere kadar toplamda 1,8 ton geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Arçelik Enerji Çözümleri Evi, evlerde akıllı enerji yönetim sistemi dönemini başlatacak.

Ev, içinde sergilenen uzaktan kontrol ve izleme olanağı sunan HomeWhiz özellikli beyaz eşya ve tüketici elektroniği ürünleriyle tüketicileri harcanan enerji hakkında da bilgilendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 2050'ye kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunarak şirketin yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını vurguladı.

Dinçer, 2023'te yerli güneş paneli üretimiyle başlattıkları yenilenebilir enerji atılımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Dinçer, "Güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere aktaracak Arçelik Enerji Çözümleri Tır'ı projemizin ardından Arçelik Enerji Çözümleri Evi projemizle işletmelerin ardından konutlarda da yeşil dönüşüme hız kazandırmayı amaçlıyoruz. Üretimden ve depolamaya, uçtan uca enerji çözümlerimizle konutlarda da yeşil enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de konutlar ve sanayi kuruluşlarının yüzde 47 ile elektrik tüketiminden eşit pay aldığını aktaran Dinçer, "Yenilenebilir enerji kullanımına geçiş hem ekonomik açıdan hem de gezegenimizin geleceği için katma değer yaratıyor. Bugün müstakil evinize kuracağınız güneş enerjisi sistemleri (GES) aracılığıyla yıllık elektrik ihtiyacınızın büyük bir kısmını temiz ve sınırsız bir kaynaktan karşılayabiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Dinçer, 350'den fazla bayileri aracılığıyla yenilenebilir enerjiye yönelik ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Arçelik Enerji Çözümleri Evi ile de tüketicileri evlerinde yeşil enerji kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Dış cephe kaplaması ve mobilyaları geri dönüştürülmüş plastikten üretilen evimiz, üzerindeki güneş enerjisi sistemleriyle içerisindeki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima, TV gibi cihazların tükettiği elektriği de kendisi üretecek ve güneş enerjisinin potansiyelini tüketicilere deneyim yoluyla aktaracak.Önümüzdeki dönemde farklı projelerle yenilenebilir enerji atılımımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz, müşterilerimiz için bu seçeneği çok daha cazip hale getirmek ve tasarruf etmelerine katkı sağlamak."