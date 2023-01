Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında uluslararası başarı

Takip Et

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle, uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Arçelik, dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders'in çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketleri sıraladığı Top 300 Impact Companies listesinde bu yıl üçüncü kez yer aldı. Arçelik, geçen yıl 19'uncu olduğu listede 16'ncı sıraya yükselirken, Arçelik’in Avrupa’da pazar lideri olan Beko markası da bu yıl ikinci kez yer aldığı listede, 20’nci sıradan 17'nciliğe tırmandı.

Arçelik ayrıca, Toronto merkezli sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından bu yıl 19'uncu kez hazırlanan "Most Sustainable Corporations in the World- Global 100" listesinde de üç yıl üst üste yer alma başarısını gösterdi. Global 100 sıralamasında çevresel, sosyal ve yönetişim (Enviromental, Social, Governance-ESG) konularını ele almada güçlü performans sergileyen şirketlere yer veriliyor.



"Yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının uluslararası arenada prestijli listelerde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik bizim için uzun vadeli bir iş stratejisi, organizasyonumuzun temel değerlerinden biri. Ürün inovasyonlarımızdan çevre dostu üretim yöntemlerimize, iş ortaklarımız ile ilişkilerimizden tedarik zincirimize kadar tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik odağında hareket ediyoruz. Bu çabalarımızın takdir görmesi, organizasyonumuzun Corporate Knights Global 100 ve Real Leader Impact Companies gibi sürdürülebilirlik alanında prestijli listelerde yer alması ise gurur verici. Daha yaşanabilir bir dünya ve yeşil bir gelecek için çalışmak hepimizin sorumluluğu. Bu bilinçle sürdürülebilir, yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz."

Arçelik, 2022 yılında sürdürülebilirlik alanında çok sayıda proje yürüttü. Şirketin Romanya'nın Ulmi kentinde bulunan çamaşır makinesi fabrikası, 2022 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) Endüstri 4,0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği "Global Lighthouse Network'ünde, Sustainability Lighthouse unvanına layık görülen on işletmeden biri olmuştu. Ulmi fabrikası, enerji ve su verimliliğini artırmak için son teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor.

Yenilebilir enerjiye minimum 50 milyon dolar yatırım

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalışmalarını hızla sürdüren Arçelik, 2030 yılına kadar üretimde ürün başına su kullanımını yüzde 45 azaltmayı, suyun geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e, ürünlerde geri dönüştürülmüş plastik oranını da yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor. Enerji verimliliği ve yenilebilir enerjiye minimum 50 milyon dolar yatırım yapacak olan Arçelik, tüm dünyada altyapısı uygun olan üretim tesislerinin tamamında kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.