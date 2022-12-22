Arena Grup, dijital dünyadaki son teknolojileri paylaştı

Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı Arena Grup’un, Dell Technologies ile birlikte düzenlediği ‘İş Ortakları Buluşması ve Teknoloji Günü’, 20 Aralık 2022’de Esma Sultan Yalısı’nda, 160 Arena Grup iş ortağının katılımıyla gerçekleşti. Arena Grup’un iş ortaklarıyla yürüttüğü köklü geçmişe ışık tutmak ve onları gelecek teknolojiler konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenen etkinlikte, dijitalleşme ile birlikte teknolojinin insan hayatının her alanına dokunduğuna dikkat çekildi.

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; Arena Satış Genel Müdür Yardımcısı Erdal Hergüner, Dell Technologies Kanal Müdürü Erkut Göktan, Dell Technologies Veri Merkezi Ürünleri Satış Direktörü Güney Tosun, Dell Technologies CSG Ülke Satış Yöneticisi Ümit Yeşiltaş, Dell Technologies Veri Merkezi Sistemleri Baş Mühendisi Feyza Başaran ve Dell Technologies Veri Koruma Çözümleri Ülke Müdürü Şevket Ağaoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan TV sunucusu ve iş insanı Ayhan Sicimoğlu da “Dünya İnsanı Olmak” başlığı altında, teknolojinin geldiği noktaya dair keyifli paylaşımlarda bulundu.

"Yeni iş fırsatları yaratacağız"

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikteki konuşmasında, Türkiye’nin dijitalleşmesine önderlik ettiklerini söyleyen Arena Grup CEO’su Serkan Çelik, hem şirketin 2023 vizyonuna hem de önümüzdeki dönem sektörde yaşanacak yeniliklere dair bilgi vererek, yaratacakları yeni iş fırsatlarına dikkat çekti.

Dell Technologies Kanal Müdürü Erkut Göktan ise 2023’te yürütecekleri kanal satış stratejileri ile birlikte, yeni yılda sektöre kazandıracakları teknolojik yenilikleri paylaştı.