Arkas ikili stratejisi ile büyümeye odaklandı
Alman Duisport ortaklığı ile intermodal taşımacılık ve terminal işletmeciliğinde Çin ile Avrupa’yı birleştirecek olan Arkas, Hindistan ve Amerika yatırımlarıyla dünyada öncü bir Türk şirketi olacak. Arkas Lojistik Grup Başkanı Onur Göçmez, “Yeni yatırımlarla bir güç merkezi haline geleceğiz” dedi.
Özlem SARSIN
ABD’den Hindistan’a kadar uçtan uca lojistiği destekleyen yatırımlarla global pazarlardaki varlığını güçlendiren Arkas Lojistik, son olarak Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali (kara limanı) işletmecisi Duisport ile “ArkasLogistics Polska” isimli ortak bir şirket kurdu.
Türkiye-Polonya, Polonya-Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri arasında vereceği lojistik hizmeti ile özellikle intermodal ve demiryolu taşımacılığına yoğunlaşacak şirket, Çin ile Avrupa ülkeleri arasında gelişen demiryolu hizmetinden de pay almayı hedefliyor.
Arkas Lojistik’in ABD, Çin ve Hindistan gibi ana pazarlardaki yapılanmasının da bu ortaklığı güçlendireceğine işaret eden Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “ İntermodal lojistik terminal işletmeciliğinde Avrupa’nın en büyüğü Duisport ile Polonya özelinde yaptığımız ortaklık iki şirkete de büyük güç katacak. Polonya özellikle Batı Avrupa pazarını hedefleyen yatırımcılar için bir çekim merkezi” diye konuştu. Türkiye ile Polonya arasında ticaret hacminin de büyüdüğüne dikkat çeken Göçmez; “2023 yılında Polonya ile ticaret hacmimiz yüzde 10 büyüdü. Geçen yıl 5,8 milyar dolar ihracat yaparken, 6 milyar dolara yakın ithalat gerçekleştirildi. Polonya Türk firmaları için de önemli fırsatlar sunuyor” diye ekledi.
Uçtan uca lojistik hizmeti
Lojistik sektörünü pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak değerlendirdiklerini, şu anda sektörün normalleşmeye döndüğünü ifade eden Göçmez, Arkas Lojistik’in de bu ortamda iki büyüme strateji belirlediğini ifade etti. Göçmez, “ Stratejilerimizden biri uçtan uca lojistik mantığında hizmet ağını genişletmek, ikincisi de Arkas Lojistik markası ile global bazda şubeleşme ve acente ağı ile dünyanın pek çok noktasında hizmet vermek” dedi.
Göçmez sözlerine şöyle devam etti, “Başta rüzgar santrali kanatları olmak üzere proje taşımacılığı yapacağımız ArkasHeavy şirketimizi 2025 yılında hayata geçiriyoruz. 2024 yılındaki stratejilerimizin çıktısını 2025 yılında alacağız. 2025 yılının ikinci çeyreğinde hem rüzgar santrali kanadı hem de proje taşımacılığında Arkas Heavy’nin adını sıkça duyacaksınız. Yaklaşık 40 milyon Dolar’lık bir yatırım yaptık. Almış olduğumuz ekipmanlar en gelişmiş ekipmanlar. Kamyonlarımız geldi, dorselerimiz Belçika’da hazır. 100 metreye yakın vinçlerimiz var. Müşterilerle diyaloglarımız başladı. Proje taşımacılığında öncü bir marka olacağız” dedi.
“Parsiyelde Shipeedy markası ile büyüyeceğiz”
Arkas Lojistik bünyesinde var olan parsiyel taşımacığına da yeni bir kurumsal kimlik kazandırarak parsiyel taşımacılığını Shipeedy Arkas çatısı altında topladıkları bilgisini de veren Göçmez, “Parsiyel odaklı, acente networkü ve insan yatırımı ile büyüyecek olan bir şirketimiz. Burada dijitalleşme ön plana çıkıyor. Shipeedy.com web sitesi ile online fiyat alınabiliyor. 150’ye yakın ülkede acentemizde Shipeedy lojistik ile haftada 8-10 konsol açıyoruz ve dünyanın her yerine parsiyel gönderebiliyoruz. Ürün yelpazemiz ile müşterilerimize gittiğimizde uçtan uca Arkas güvencesi ile hizmet veriyoruz” dedi.
İkinci stratejileri kapsamında ise global bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerine dikkat çeken Göçmez, “ Önemlipazarlarda aktif olmaya çalışıyoruz. Amerika’da şirketimizi açtık ve orada 3500 metrekare büyüklüğünde kapalı depomuz var. Arkas Line da artık gemilerimiz ile Amerika’ya direkt hizmet vermeye başladı. İkinci büyük Pazar Hindistan’da 20 yıla yakın hizmet veren bir kuruluşun yüzde 80’ini satın aldık. Burada iki pazarı hedefledik. Hindistan-Avrupa ve Hindistan-Amerika. Burada ciddi bir pazar ve hareket var. İlerde Hindistan’da başka çalışmalarımız da olabilir. Şu an dünyada 12 şubemiz var.
Sonuç olarak bizler de Türkiye menşeli bir firma olarak globalde büyümeye odaklanıyoruz” diye konuştu.