Arkas ikili stratejisi ile büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

ABD’den Hindistan’a ka­dar uçtan uca lojistiği destekleyen yatırımlar­la global pazarlardaki varlığını güçlendiren Arkas Lojistik, son olarak Avrupa’nın en büyük in­termodal lojistik terminali (ka­ra limanı) işletmecisi Duisport ile “ArkasLogistics Polska” isimli ortak bir şirket kurdu.

Türkiye-Polonya, Polonya-Al­manya ve diğer Batı Avrupa ül­keleri arasında vereceği lojistik hizmeti ile özellikle intermo­dal ve demiryolu taşımacılığı­na yoğunlaşacak şirket, Çin ile Avrupa ülkeleri arasında geli­şen demiryolu hizmetinden de pay almayı hedefliyor.

Arkas Lojistik’in ABD, Çin ve Hin­distan gibi ana pazarlardaki yapılanmasının da bu ortaklı­ğı güçlendireceğine işaret eden Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “ İnter­modal lojistik terminal işlet­meciliğinde Avrupa’nın en bü­yüğü Duisport ile Polonya öze­linde yaptığımız ortaklık iki şirkete de büyük güç katacak. Polonya özellikle Batı Avrupa pazarını hedefleyen yatırımcı­lar için bir çekim merkezi” di­ye konuştu. Türkiye ile Polonya arasında ticaret hacminin de büyüdüğüne dikkat çeken Göç­mez; “2023 yılında Polonya ile ticaret hacmimiz yüzde 10 bü­yüdü. Geçen yıl 5,8 milyar do­lar ihracat yaparken, 6 milyar dolara yakın ithalat gerçekleş­tirildi. Polonya Türk firmaları için de önemli fırsatlar sunu­yor” diye ekledi.

Uçtan uca lojistik hizmeti

Lojistik sektörünü pandemi öncesi ve pandemi sonrası ola­rak değerlendirdiklerini, şu an­da sektörün normalleşmeye döndüğünü ifade eden Göçmez, Arkas Lojistik’in de bu ortamda iki büyüme strateji belirlediğini ifade etti. Göçmez, “ Stratejile­rimizden biri uçtan uca lojistik mantığında hizmet ağını geniş­letmek, ikincisi de Arkas Lojis­tik markası ile global bazda şu­beleşme ve acente ağı ile dün­yanın pek çok noktasında hizmet vermek” dedi.

Göçmez sözlerine şöy­le devam etti, “Başta rüz­gar santrali kanatları olmak üzere proje taşıma­cılığı yapacağımız ArkasHeavy şir­ketimizi 2025 yı­lında hayata ge­çiriyoruz. 2024 yılındaki strate­jilerimizin çık­tısını 2025 yı­lında alacağız. 2025 yılının ikinci çeyreğin­de hem rüzgar santrali kanadı hem de proje ta­şımacılığında Arkas Heavy’nin adını sıkça duyacaksınız. Yak­laşık 40 milyon Dolar’lık bir ya­tırım yaptık. Almış olduğumuz ekipmanlar en gelişmiş ekip­manlar. Kamyonlarımız geldi, dorselerimiz Belçika’da hazır. 100 metreye yakın vinçlerimiz var. Müşterilerle diyaloglarımız başladı. Proje taşımacılığında öncü bir marka olacağız” dedi.

“Parsiyelde Shipeedy markası ile büyüyeceğiz”

Arkas Lojistik bünyesin­de var olan parsiyel ta­şımacığına da yeni bir kurumsal kimlik ka­zandırarak parsiyel ta­şımacılığını Shipeedy Arkas çatısı altın­da topladıkları bilgisini de ve­ren Göçmez, “Parsiyel odaklı, acente networkü ve insan yatırımı ile büyüyecek olan bir şirke­timiz. Bura­da dijitalleşme ön plana çıkı­yor. Shipeedy.com web sitesi ile online fiyat alınabiliyor. 150’ye yakın ülkede acentemizde Shi­peedy lojistik ile haftada 8-10 konsol açıyoruz ve dünyanın her yerine parsiyel gönderebiliyo­ruz. Ürün yelpazemiz ile müş­terilerimize gittiğimizde uçtan uca Arkas güvencesi ile hizmet veriyoruz” dedi.

İkinci stratejileri kapsamında ise global bir marka olma yolun­da hızla ilerlediklerine dikkat çeken Göçmez, “ Önemlipazar­larda aktif olmaya çalışıyoruz. Amerika’da şirketimizi açtık ve orada 3500 metrekare büyüklü­ğünde kapalı depomuz var. Ar­kas Line da artık gemilerimiz ile Amerika’ya direkt hizmet vermeye başladı. İkinci büyük Pazar Hindistan’da 20 yıla ya­kın hizmet veren bir kuruluşun yüzde 80’ini satın aldık. Burada iki pazarı hedefledik. Hindis­tan-Avrupa ve Hindistan-Ame­rika. Burada ciddi bir pazar ve hareket var. İlerde Hindistan’da başka çalışmalarımız da olabilir. Şu an dünyada 12 şubemiz var.

Sonuç olarak bizler de Türkiye menşeli bir firma olarak global­de büyümeye odaklanıyoruz” di­ye konuştu.