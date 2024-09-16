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Arkas ikili stratejisi ile büyümeye odaklandı

 Alman Duisport ortaklığı ile intermodal taşımacılık ve terminal işletmeciliğinde Çin ile Avrupa’yı birleştirecek olan Arkas, Hindistan ve Amerika yatırımlarıyla dünyada öncü bir Türk şirketi olacak. Arkas Lojistik Grup Başkanı Onur Göçmez, “Yeni yatırımlarla bir güç merkezi haline geleceğiz” dedi.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

ABD’den Hindistan’a ka­dar uçtan uca lojistiği destekleyen yatırımlar­la global pazarlardaki varlığını güçlendiren Arkas Lojistik, son olarak Avrupa’nın en büyük in­termodal lojistik terminali (ka­ra limanı) işletmecisi Duisport ile “ArkasLogistics Polska” isimli ortak bir şirket kurdu.

Türkiye-Polonya, Polonya-Al­manya ve diğer Batı Avrupa ül­keleri arasında vereceği lojistik hizmeti ile özellikle intermo­dal ve demiryolu taşımacılığı­na yoğunlaşacak şirket, Çin ile Avrupa ülkeleri arasında geli­şen demiryolu hizmetinden de pay almayı hedefliyor.

Arkas Lojistik’in ABD, Çin ve Hin­distan gibi ana pazarlardaki yapılanmasının da bu ortaklı­ğı güçlendireceğine işaret eden Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “ İnter­modal lojistik terminal işlet­meciliğinde Avrupa’nın en bü­yüğü Duisport ile Polonya öze­linde yaptığımız ortaklık iki şirkete de büyük güç katacak. Polonya özellikle Batı Avrupa pazarını hedefleyen yatırımcı­lar için bir çekim merkezi” di­ye konuştu. Türkiye ile Polonya arasında ticaret hacminin de büyüdüğüne dikkat çeken Göç­mez; “2023 yılında Polonya ile ticaret hacmimiz yüzde 10 bü­yüdü. Geçen yıl 5,8 milyar do­lar ihracat yaparken, 6 milyar dolara yakın ithalat gerçekleş­tirildi. Polonya Türk firmaları için de önemli fırsatlar sunu­yor” diye ekledi.

Uçtan uca lojistik hizmeti

Lojistik sektörünü pandemi öncesi ve pandemi sonrası ola­rak değerlendirdiklerini, şu an­da sektörün normalleşmeye döndüğünü ifade eden Göçmez, Arkas Lojistik’in de bu ortamda iki büyüme strateji belirlediğini ifade etti. Göçmez, “ Stratejile­rimizden biri uçtan uca lojistik mantığında hizmet ağını geniş­letmek, ikincisi de Arkas Lojis­tik markası ile global bazda şu­beleşme ve acente ağı ile dün­yanın pek çok noktasında hizmet vermek” dedi.

Göçmez sözlerine şöy­le devam etti, “Başta rüz­gar santrali kanatları olmak üzere proje taşıma­cılığı yapacağımız ArkasHeavy şir­ketimizi 2025 yı­lında hayata ge­çiriyoruz. 2024 yılındaki strate­jilerimizin çık­tısını 2025 yı­lında alacağız. 2025 yılının ikinci çeyreğin­de hem rüzgar santrali kanadı hem de proje ta­şımacılığında Arkas Heavy’nin adını sıkça duyacaksınız. Yak­laşık 40 milyon Dolar’lık bir ya­tırım yaptık. Almış olduğumuz ekipmanlar en gelişmiş ekip­manlar. Kamyonlarımız geldi, dorselerimiz Belçika’da hazır. 100 metreye yakın vinçlerimiz var. Müşterilerle diyaloglarımız başladı. Proje taşımacılığında öncü bir marka olacağız” dedi.

“Parsiyelde Shipeedy markası ile büyüyeceğiz”

Arkas Lojistik bünyesin­de var olan parsiyel ta­şımacığına da yeni bir kurumsal kimlik ka­zandırarak parsiyel ta­şımacılığını Shipeedy Arkas çatısı altın­da topladıkları bilgisini de ve­ren Göçmez, “Parsiyel odaklı, acente networkü ve insan yatırımı ile büyüyecek olan bir şirke­timiz. Bura­da dijitalleşme ön plana çıkı­yor. Shipeedy.com web sitesi ile online fiyat alınabiliyor. 150’ye yakın ülkede acentemizde Shi­peedy lojistik ile haftada 8-10 konsol açıyoruz ve dünyanın her yerine parsiyel gönderebiliyo­ruz. Ürün yelpazemiz ile müş­terilerimize gittiğimizde uçtan uca Arkas güvencesi ile hizmet veriyoruz” dedi.

İkinci stratejileri kapsamında ise global bir marka olma yolun­da hızla ilerlediklerine dikkat çeken Göçmez, “ Önemlipazar­larda aktif olmaya çalışıyoruz. Amerika’da şirketimizi açtık ve orada 3500 metrekare büyüklü­ğünde kapalı depomuz var. Ar­kas Line da artık gemilerimiz ile Amerika’ya direkt hizmet vermeye başladı. İkinci büyük Pazar Hindistan’da 20 yıla ya­kın hizmet veren bir kuruluşun yüzde 80’ini satın aldık. Burada iki pazarı hedefledik. Hindis­tan-Avrupa ve Hindistan-Ame­rika. Burada ciddi bir pazar ve hareket var. İlerde Hindistan’da başka çalışmalarımız da olabilir. Şu an dünyada 12 şubemiz var.

Sonuç olarak bizler de Türkiye menşeli bir firma olarak global­de büyümeye odaklanıyoruz” di­ye konuştu.