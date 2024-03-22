Arzum'dan 2023'te 52,9 milyon lira net kâr

Arzum, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket 2023 yılında satış gelirini geçen yıla göre yüzde 26,1 artırarak 3,7 milyar TL'ye taşıdı. Şirket, net karını 52,9 milyon liraya, esas faaliyet karını 332,5 milyon liraya yükseltti. Arzum'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) sonucu ise 398 milyon lirayı buldu. Şirketin 31 Aralık 2023 itibarıyla öz kaynakları yaklaşık 470 milyon liraya ulaştı.

Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Arda Altınok, 2023 yılının globalde ve ülkemizde aynı anda birden çok gündemin yönetilmesi gereken bir yıl olduğunu belirterek, "Arzum olarak satışlarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. İnovasyon, yeni ürün yatırımlarımızı sürdürdük. Yeni pazarlara açılmayı başardık. Çoklu kanal stratejimizin, ürün çeşitliliğimizin ve farklı yurt dışı pazarlarımızın da etkileri ile 2023 yılında hasılatımızı yaklaşık 3,7 milyar liraya ulaştırdık. Bağımsız bir araştırma şirketinin raporuna göre, 2023 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazar büyüklüğü 540 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

'Yurtdışına 300 bin den fazla ürün sattık'

Online ve fiziki olmak üzere 55’ten fazla ülkeye gerçekleştirdikleri yurt dışı satışlarında oldukça başarılı rakamlara ulaştıklarını belirten Altınok, "2023 yılında yurt dışı satışlarımız önceki yıla kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde yurt dışına 300 binden fazla ürün sattık. Yurt dışı satışlardan en büyük payı OKKA Türk kahvesi makinesi ürünümüzle gerçekleştirirken, en yüksek satış gerçekleştirdiğimiz pazar yüzde 13,6 ile Mısır oldu. 2023 yılında Baltık ülkelerinde satışa başladık. Yurt dışı satışlarımızın online ve fiziki oranı sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 92 oranında gerçekleşti. 2023 yılı e-ticaret tarafında da büyüme istikrarımızı koruduk. Geçtiğimiz yıla kıyasla e-ticaret satışlarımızı yüzde 34,2 artırdık. En önemli hedef pazarlarımızdan Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz e-ticaret satışlarında gözle görülür artış kaydettik" açıklamalarında bulundu.

AR-GE’nin payı büyük

Yurt dışı satış başarılarında çoklu kanal stratejileri ve 57 yıllık AR-GE yatırımlarının oldukça etkili olduğunun altını çizen Altınok şunları kaydetti:

"AR-GE, Arzum için bölgesel ürün geliştirme gücünün yanı sıra hem iç hem dış pazarda inovasyon rekabetimizi artıran en büyük farkımız. Odaklandığımız en önemli yatırım alanlarımızın başında gelen ilk kalem. Bu anlamda 2023'de AR-GE yatırımlarımız artarak devam etti. 2023 yılında AR-GE'nin ciromuzdan aldığı pay yüzde 39,7 olarak gerçekleşti. Kuruluşumuzdan bugüne en büyük hedeflerimiz arasında yer alan dünya markası olma amacımıza uygun olarak yurt dışında yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirme adına birçok fuar ve etkinliğe katıldık. IFA Berlin 2023 ve Ambiente Frankfurt 2023 Züccaciye Ev Gereçleri Fuarı bunlardan bazılarıydı. Bu fuarlarda ürünlerimizi tanıtırken bir yandan sektörümüzü temsil ettik, Arzum'un inovasyon ve ürün çeşitliliğinde geldiği noktayı dünyaya anlattık. Yurt dışı odağımız sadece fuar katılımlarıyla da sınırlı kalmadı."