Aselsan, 9 ayda 1,7 milyar TL net kar elde etti
Aselsan'ın 9 aylık konsolide net karı, 1 milyar 735 milyon 503 bin TL oldu.
Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre Aselsan'ın 9 aylık konsolide net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin TL, üçüncü çeyrek net karı da 793 milyon 706 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin, geçen yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 9 aylık dönemde 793 milyon 706 bin TL, 3 çeyrekte de 207 milyon 682 milyon TL olmuştu.
Kaynak: AA