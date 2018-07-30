ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Aselsan, ek sipariş aldı

Aselsan sözleşme değişikliği ile 247.5 milyon TL ve 33.7 milyon dolar tutarında ilave sipariş aldı.

Aselsan, ek sipariş aldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2013 yılında imzaladığı bir sözleşmeye ilişkin değişiklik yapıldığını ve bu kapsamda toplam 247.5 milyon TL artı 33.7 milyon dolar tutarında ilave sipariş aldığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili yapılan sözleşme değişikliği kapsamında alınan ilave siparişte teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlandığı belirtildi.

Son dakika Aselsan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.