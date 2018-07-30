Aselsan, ek sipariş aldı

30 Temmuz 2018

Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2013 yılında imzaladığı bir sözleşmeye ilişkin değişiklik yapıldığını ve bu kapsamda toplam 247.5 milyon TL artı 33.7 milyon dolar tutarında ilave sipariş aldığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili yapılan sözleşme değişikliği kapsamında alınan ilave siparişte teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlandığı belirtildi.