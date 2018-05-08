08 Mayıs 2018

Ferit PARLAK

Aselsan, halka arz öncesi 30 ülkede roadshow’a çıkacak. Yabancı yatırımcı çekmek amacıyla yapılacak toplantılar 20 Mayıs’ta başlayacak.

Yüzde 15.42’si halka açık ve kalanı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait olan Aselsan, sermayesini 1 milyar liradan 1.21 milyar liraya çıkarmış ve sermayenin yüzde 17.35’ine denk gelen 210 milyon lira nominal payın halka arzına karar vermişti. Halka arz Haziran ayında gerçekleştirilecek.

Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile buluşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr.Haluk Görgün, ASELSAN’ın kuruluşunun 43’üncü yılında dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57’inci sıraya yükseldiğini belirterek, “Uluslararası konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Bugün 63 ülkeye, yıllık 1.43 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Pazar çeşitliliği ve ihracatı artırmak için halka arzdan sonra ciddi çalışma başlatacağız” dedi.

Ar-Ge, ciro ve ihracatta rekor

Görgün, “2016’da brüt kâr 923 milyon TL iken, 2017 yılı brüt kâr 1 milyar 355 milyon TL’ye, net kâr ise 1 milyar 388 milyon TL’ye ulaştı. Siparişlerde 2017’de 6.8 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Ayrıca 2017 yılında 5.4 milyar TL seviyesinde satış gerçekleştirdik. Yine aynı yıl Ar-Ge harcamalarımızı 1.7 milyar dolara çıkardık. Bu da bir rekor. Cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayıran belki de tek şirketiz. 2017’nin 5 milyar 360 milyon liralık cirosunda satışların yüzde 52’sini TSK’ya, yüzde 33’lük kısmını özel kurum müşterilerine, yüzde 15’ini ise yurt dışına gerçekleştirdik” şeklinde konuştu. Aselsan’ın “2017’de 1.675 milyon TL'lik Ar-Ge harcaması yapıldığını kiye’de savunma sanayi Ar-Ge’sinin yüzde 33’ünü tek başına yaptık. Bu alanda Türkiye’de en çok harcama yapan şirketi" dedi.

Sağlık ve enerji alanlarında da ciddi projeleri olduğunu kaydeden Görgün, " X-Ray ve emar cihazları gibi Halka arz sonrası birçok yeni projemizi de açıklayacağız” diye konuştu. 6 ülkede üretim altyapısına sahip direkt yatırımları bulunduğunu kaydeden Görgün, “Yurt içinde ve yurtdışında şirket kuran, ortak olan bir şirkete dönüştük. Azerbaycan’da yüzde 100; BAE, Ürdün, Kazakistan ve Suudi Arabistan’da yüzde 49 veya 50 hissesi kendisinde olan Aselsan ürünlerini üretip bu ülkelerde ve yakın ülkelerde satış yapacak fabrikalar kurduk. Güney Afrika ve Makedonya’da şubelerimiz, Malezya’da Aselsan Malaysian isimli bir şirketimiz bulunuyor. Ayrıca, İstanbul’da mikro elektronik tasarım yapan bir şirketin yüzde 85 hissesine sahibiz. Bu yapılanmaları kullanarak, çevre ülkelere ihracatı hızlandıracağız” dedi. Beyin göçünün engellenmesi için ulusal tedbir alınması gerektiğini belirten Görgün, “Yurtdışında 100’e yakın bilim insanını Aselsan’da çalışmaya ikna ettik. Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı’nı hayata geçirdik” diye konuştu.

“F-35A iptal edilemez”

ABD’nin F-35A alımını durduracağına dair beklentiler konusunda konuşan Görgün, “F-35 programının katılımcılarından biri olan Türkiye’nin, 120 adet F-35A tipi uçak siparişinin yanı sıra programın ortak parça üreticisi ve motor bakım yüklenicisi olması nedeniyle F-35’te sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz, F-35 uçaklarının Elektro Optik Hedef Sisteminin önemli parçalarının geliştiricisiyiz. TAİ’nin önemli bir görevi var. Sıkıntı çıkması, projenin tamemen iptali anlamına gelir” dedi.