Aselsan hisselerine vatandaştan yoğun talep
Aselsan'ın ikincil halka arzına bireysel katılımcıların yoğun talebi olurken, kurumlar ve yabancı ilgisi sınırlı kaldı.
Türkiye'nin savunma sanayi devi Aselsan ikincil halka arzını başarıyla tamamladı.
Savunma sanayi devi Aselsan 31 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 140 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışını yaptı.
Halka arzda birim fiyat 21.35 lira olarak gerçekleşti. Halka arza 160 milyon 594 bin 642 lira nominal değerli paylara talep geldi. Halka arza yurtiçi bireysel katılımcıların yoğun talebi oldu. Sözkonusu halka arzda hisselerin yüzde 60.9’u yurtiçi bireylere, yüzde 0.3’ü şirket çalışanlarına, yüzde 18,7’si yurtiçi kurumsal, yüzde 20,1’i de yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.
Halka arzda tahsisat oranları yüzde 20 yurtiçi bireysel, yüzde 1 şirket çalışanları yüzde 30 yurtiçi kurumsal ve yüzde 40 yurtdışı kurumsal olarak planlanmıştı.
Halka arza toplam yatırımcı sayısı 63 bin 96 oldu.