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Aselsan ihracat yaptığı ülkelere bir yenisini daha ekledi

Aselsan tarafından Muhafız Silah Sistemi ihracatına yönelik ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzalandı.

Aselsan ihracat yaptığı ülkelere bir yenisini daha ekledi
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Aselsan'ın Muhafız Silah Sistemi'nde ihracat yapılan ülkelere bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.

Otomatik hedef takip yeteneği, uzaktan komuta özelliği ve 30 milimetre silah gibi donanımlara sahip sistem, savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

Kaynak: AA

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