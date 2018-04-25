ASELSAN ile SSM arasında sözleşme imzalandı

25 Nisan 2018

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında ATAK Programı Altyüklenicilik Sözleşmesi Sözleşme Değişikliği-11 ile ilgili olarak, toplam bedeli 132 milyon 815 bin 349 TL ve 35 milyon 784 bin 770 dolar tutarında, ilave helikopter aviyonik ekipman kitleri tedariki için sözleşme değişikliği imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2021 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA