Aselsan pay sırası işleme açılıyor

06 Haziran 2018

Aselsan pay sırası 7 Haziran tarihinden itibaren yeniden işleme açılacak.

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Aselsan'ın sermayesinin 1 milyar liradan 1 milyar 140 milyon liraya çıkarıldığı hatırlatılarak, yarından itibaren payların tekrar işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İşlemlerin takası Borsa dışında gerçekleştirilmiş olup, takas sonuçları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 06.06.2018 tarihi için ilan edilen Fiili Dolaşımdaki Pay Raporu'nda net olarak görülebileceğinden BIST Pay endekslerinde Şirketin ikincil halka arz işlemine ilişkin pay sayısı ve fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri 08.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacaktır" denildi.