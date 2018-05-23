Aselsan payları işleme kapatıldı

23 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, Aselsan paylarının şirketin talebi üzerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere halka arza ilişkin talep toplama ve TAS işleminin takasının tamamlandığının borsaya bildirilmesine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Aselsan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar liradan 1.14 milyar liraya artırılması işleminde 140 milyon nominal değerli payı halka arz edecek.

İkincil halka arz nedeniyle, Aselsan paylarının işlem sırasının şirketin bildireceği tarihte geçici olarak kapatılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Reuters