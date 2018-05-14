Aselsan paylarının ikinci halka arzı hakkında açıklama

14 Mayıs 2018

Aselsan'ın ikincil halka arz süreci başlamadan önce paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılacağını duyuruldu.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'da yer alan açıklamasında "Payları borsamızda işlem gören Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin 1 milyar TL'den 1,21 milyar TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz yoluyla borsa dışında talep toplanması ve 'Toptan Alış Satış' işlemi yoluyla satılmasıyla ilgili olarak, şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce şirketin bildireceği tarihte paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve borsamızda gerçekleştirilecek 'Toptan Alış Satış' işleminin takasının tamamlandığının borsamıza bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA