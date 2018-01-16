Aselsan, uzun menzilli savunma sistemi siparişi aldı
Aselsan'ın yer aldığı iş ortaklığı SSM ile uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzaladı. Teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecek.
Aselsan, Roketsan, Tübitak SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandı.
Aselsan KAP'a yaptığı açıklamada, sözleşme kapsamında kendisine düşen payın 869 milyon TL ve 279.3 milyon euro olduğunu; teslimatların ise 2021 yılında gerçekleştirileceğini belirtti.
Kaynak: Reuters