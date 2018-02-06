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Aselsan'a 37 milyon dolarlık ek sipariş

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı, keşif sistemleri ihtiyacına yönelik 37 milyon 50 bin dolarlık ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzaladı.

Aselsan'a 37 milyon dolarlık ek sipariş
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Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında keşif sistemleri ihtiyacına yönelik 37 milyon 50 bin dolarlık ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzalandığı bildirildi.

Aselsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında keşif sistemleri ihtiyacına yönelik, 37 milyon 50 bin dolar toplam tutarında ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2019-2020 döneminde gerçekleştirileceği belirtildi.

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