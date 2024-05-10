ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı'ndan 30 milyon dolarlık sipariş
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşları arasında yer alan ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'yla sözleşme imzalayarak 30 milyon dolarlık iş aldı.
AA
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ASELSAN, yeni sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'a 30 milyon dolar tutarında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildiği ifade edildi.