Aselsan'dan 100 milyon dolarlık askeri ekipman anlaşması



Aselsan tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin ABD doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğü girdiği duyuruldu.

Şirketin cirosunun olumlu etkileneceği kaydedilen açıklamada yapılan anlaşma bedelinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satşlar/satılan mal maliyeti içindeki payının yüzde 3,27’ye karşılık geldiğine yer verildi.