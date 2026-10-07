ASELSAN'dan 195 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
ASELSAN, radar sistemlerinin tedariki için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmeye imza attığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ciroya olumlu katkı bekleniyor
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.