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ASELSAN'dan 21,5 milyon dolarlık anlaşma

Savunma sanayinin öncü firmalarından ASELSAN, yurt dışına 21,5 milyon dolarlık daha satış yaptı.

Haber Merkezi
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ASELSAN, iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu'n (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.