Aselsan'dan 2,46 milyar Euro'luk sözleşme
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon Euro'luk sözleşmeler imzaladığını duyurdu.
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ASELSAN, Hibrit Hava Savunma Sistemleri'nin tedariki kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmeler imzaladığını duyurdu.
Sözleşmelerin toplam tutarı KAP'ta açıklandı
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde şu ifadeye yer verildi:
"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon Euro olan sözleşmeler imzalanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA