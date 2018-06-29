ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık sözleşme

Aselsan ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık sözleşme
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Aselsan ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

Aselsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son dakika Savunma Sanayi ASELSAN

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.