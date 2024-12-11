ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık teknoloji ihracatı
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN 30 milyon doların üzerinde sözleşme imzaladı. ASELSAN'ın imzaladığı sözleşmeler 'dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerini' kapsıyor.
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, yeni iş sözleşmelerini duyurdu.
ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada iş sözleşmelerinin detaylarına yer verildi.
Açıklamada birçok farklı teknolojinin ihraç edildiği, karşılığında 30,6 milyon dolar alınacağı kaydedildi.
Açıklamada şöyle dendi: "ASELSAN, yurtdışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30.668.376,- ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."