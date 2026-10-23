ASELSAN'dan 442,5 milyon dolarlık ihracat anlaşması
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesine imza attı. KAP'a yapılan bildirimle duyurulan anlaşma radar, insansız hava araçlarına karşı tedbir sistemleri ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsıyor.
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ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA