Turkcell'den İstanbul Finans Merkezi'nde 16,5 milyar liralık satın alma

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Turkcell, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan iki ayrı taşınmazın satın alınmasına karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, Turkcell B Blok'u 6 milyar 983 milyon liraya, bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (TTECH) ise A Blok'u 9 milyar 528 milyon liraya satın alacak. İki taşınmazın toplam satın alma bedeli yaklaşık 16,5 milyar lira oldu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan, TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'ye ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 Ada, 2 Parsel, B Blok adresinde yer alan taşınmazın Şirketimiz tarafından KDV hariç 6.983.204.159 TL bedelle; aynı lokasyonda bulunan A Blok'taki taşınmazın ise bağlı ortaklığımız Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (TTECH) tarafından KDV hariç 9.528.495.841 TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.

Tapu devir işlemleri öncesinde satın alımın kamuya açıklanmasının satın alma sürecini olumsuz etkileyebileceği ve Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerine zarar verebileceği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 24 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.