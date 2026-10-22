ABD'li teknoloji devlerinin gelirleri arttı: Meta ve IBM'den güçlü bilanço

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Meta ve IBM, 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 64,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 51,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da aynı dönemde yüzde 264 artışla 9,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar seviyesindeydi. Meta'nın hisse başına karı da 1,05 dolardan 3,83 dolara çıktı.

Şirketin geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Meta, yılın dördüncü çeyreği için 73 milyar dolar ile 76 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Meta'nın bilançosunda sosyal medya davasının etkisi

Meta'nın bilançosuna ilişkin açıklamada, ağustos ayında gençlerin ruh sağlığı ve sosyal medyayla ilgili davaları çözüme kavuşturmak amacıyla 52 eyalet başsavcısıyla anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı. Yaklaşık 18,59 milyar dolara varan ödeme öngören anlaşmayla ilgili üçüncü çeyrekte 9,89 milyar dolarlık maliyet ve gider kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tutar hariç tutulduğunda şirketin faaliyet gelirinin 22,88 milyar dolar, hisse başına karının ise 7,40 dolar olacağı belirtildi.

Öte yandan Meta Yönetim Kurulu, Ocak 2027'de yürürlüğe girmek üzere, borsada işlem görecek ancak oy hakkı bulunmayacak yeni bir "C Sınıfı" adi hisse senedi oluşturulmasını onayladı.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı değerlendirmede, ilk ileri düzey modelleri Muse ve Muse Wonder'ın kullanıma sunulması dahil, herkes için kişisel bir süper zeka geliştirme hedefinde önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti. Zuckerberg, yatırımlarının sonuç vermeye başladığını, ana iş kollarının güçlü seyrettiğini ve şirket genelinde kayda değer bir hızlanma gördüklerini ifade etti.

IBM'in net karı yüzde 26 arttı

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM'in geliri de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 17,1 milyar dolara çıktı. Şirketin geliri geçen yılın aynı döneminde 16,3 milyar dolar olmuştu.

IBM'in net karı, aynı dönemde yüzde 26 artışla 2,19 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,74 milyar dolar net kar açıklamıştı.

IBM'in hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemindeki 1,84 dolar seviyesinden 2,31 dolara çıktı.

Şirket, 2026 yılının tamamına ilişkin sabit kur bazında yüzde 4 ila 5 aralığındaki gelir büyümesi beklentisini korudu.

IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, çeyrek boyunca disiplinli uygulama yaklaşımının gelir büyümesini hızlandırdığını ve güçlü serbest nakit akışı sağladığını bildirdi.

Müşterilerin artık yalnızca dar kapsamlı veya yeni ortaya çıkan sorunları çözmek yerine tüm operasyonel modellerini dönüştüren şekillerde süper zekayı devreye aldığını belirten Krishna, serbest nakit akışının yıl genelinde geçen yıla göre 1 milyar doların üzerinde artmasını beklediklerini kaydetti.