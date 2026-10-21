J.P. Morgan'dan Türkiye kararı: Aracı kurum faaliyetlerini bitiriyor

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., Türkiye'deki sermaye piyasası faaliyetlerini sona erdirmeye yönelik süreç kapsamında SPK'ye faaliyet izninin iptali için başvuruda bulunacağını duyurdu. Şirket, müşterilerin hak kaybına uğramaması için hak veya alacak iddiasında bulunanların gerekli belgeleri ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde şirkete ve SPK'ye göndermeleri gerektiğini bildirdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izninin iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunacaktır. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur."