Alışan’dan Sakarya’ya 210 milyon TL’lik yatırım

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Elektrikli araç ba­taryaları ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan lit­yum-iyon bataryalar, yanıcılık ve ısıya duyarlılık gibi özellikle­ri nedeniyle özel depolama ko­şulları gerektiriyor. Alışan Lo­jistik’in yeni tesisi de bu riskler dikkate alınarak tasarlandı.

Alışan Lojistik CEO’su Dam­la Alışan, elektrikli mobilite ve enerji depolama teknoloji­lerinin yaygınlaşmasıyla gü­venli tedarik zincirlerine du­yulan ihtiyacın arttığını be­lirtti. Şirketin tehlikeli madde lojistiğindeki deneyimini PSA BDP’nin küresel lojistik ağıy­la birleştirdiğini ifade eden Alı­şan, yatırımla Türkiye’deki sa­nayinin dönüşümünü destek­lemeyi ve ülkenin yeni nesil enerji teknolojilerinin küresel tedarik zincirlerindeki konu­muna katkıda bulunmayı he­deflediklerini söyledi

Tesiste termal görüntüleme teknolojisiyle desteklenen er­ken uyarı sistemleri, gaz algı­lama ve havalandırma altyapı­sı ile NFPA standartları esas alınarak tasarlanan yangın söndürme çözümleri bulunu­yor. Depolama alanları yangın kompartımanlarına ayrılırken farklı risk senaryolarına yöne­lik acil müdahale ekipmanları da kullanılıyor.

Bataryalar, tesise yüzde 50- 60 şarj seviyesinde kabul edili­yor ve depolama süresince iz­leniyor. Taşıma ve sevkiyatla bağlantılı elleçleme süreçlerin­de, tehlikeli maddelerin kara­yoluyla uluslararası taşınması­nı düzenleyen ADR Anlaşma­sı’nın ilgili hükümleri dikkate alınıyor. Tek başına taşınan ba­taryalar UN3480, ekipman içinde bulunan veya ekipmanla birlikte taşınan bataryalar ise UN3481 sınıflandırması kap­samında değerlendiriliyor.

Tersine lojistik hizmeti de sunulacak

Tesis kapsamında tehlike­li madde taşımacılığı, güm­rük süreçleri, özel depolama ve tersine lojistik hizmetleri­nin birlikte sunulması plan­lanıyor. Hizmetler arasında hasarlı veya geri çağrılan ba­taryaların özel prosedürlerle yönetilmesi de yer alıyor.