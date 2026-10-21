Alışan’dan Sakarya’ya 210 milyon TL’lik yatırım
Alışan Lojistik, Sakarya’nın Arifiye bölgesinde lityum-iyon bataryaların depolanmasına yönelik tesisini hizmete açtı. 210 milyon TL yatırımla kurulan tesis, 9 bin metrekarelik depolama alanına ve 9 bin palet kapasitesine sahip. Yatırımın 20 kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor.
Elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan lityum-iyon bataryalar, yanıcılık ve ısıya duyarlılık gibi özellikleri nedeniyle özel depolama koşulları gerektiriyor. Alışan Lojistik’in yeni tesisi de bu riskler dikkate alınarak tasarlandı.
Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, elektrikli mobilite ve enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla güvenli tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacın arttığını belirtti. Şirketin tehlikeli madde lojistiğindeki deneyimini PSA BDP’nin küresel lojistik ağıyla birleştirdiğini ifade eden Alışan, yatırımla Türkiye’deki sanayinin dönüşümünü desteklemeyi ve ülkenin yeni nesil enerji teknolojilerinin küresel tedarik zincirlerindeki konumuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi
Tesiste termal görüntüleme teknolojisiyle desteklenen erken uyarı sistemleri, gaz algılama ve havalandırma altyapısı ile NFPA standartları esas alınarak tasarlanan yangın söndürme çözümleri bulunuyor. Depolama alanları yangın kompartımanlarına ayrılırken farklı risk senaryolarına yönelik acil müdahale ekipmanları da kullanılıyor.
Bataryalar, tesise yüzde 50- 60 şarj seviyesinde kabul ediliyor ve depolama süresince izleniyor. Taşıma ve sevkiyatla bağlantılı elleçleme süreçlerinde, tehlikeli maddelerin karayoluyla uluslararası taşınmasını düzenleyen ADR Anlaşması’nın ilgili hükümleri dikkate alınıyor. Tek başına taşınan bataryalar UN3480, ekipman içinde bulunan veya ekipmanla birlikte taşınan bataryalar ise UN3481 sınıflandırması kapsamında değerlendiriliyor.
Tersine lojistik hizmeti de sunulacak
Tesis kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı, gümrük süreçleri, özel depolama ve tersine lojistik hizmetlerinin birlikte sunulması planlanıyor. Hizmetler arasında hasarlı veya geri çağrılan bataryaların özel prosedürlerle yönetilmesi de yer alıyor.