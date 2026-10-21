“Karadeniz’de güvenli ticaret koridorunun acilen oluşturulması gerekiyor”
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıkaya, 2026 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün ihracat performansını değerlendirdi.
Sarıkaya; üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma, ürün çeşitliliğini artırma ve ticari ilişkileri geliştirme çalışmalarının sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde 894,2 milyon dolar olan Birlik ihracatını 1,38 milyar doların üzerine çıkardıklarını kaydeden Sarıkaya, dokuz ayda toplam 1,2 milyon ton ürünü dünya pazarlarında değere dönüştürdüklerini açıkladı.
Küresel pazarlarda yeni fırsatlar peşindeyiz
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında sevkiyatların yaklaşık yüzde 80’inin deniz, yüzde 20’sinin kara yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Sarıkaya, özellikle yüksek rekolte beklentisinin bulunduğu narenciye sezonunda deniz taşımacılığında yaşanabilecek aksaklıkların ihracatı ciddi ölçüde sekteye uğratabileceğini ifade etti.
Sarıkaya, “Narenciye sezonuna girerken Karadeniz’de güvenli bir ticaret koridorunun acilen oluşturulması gerekiyor. Rekoltenin yüksek olduğu bu dönemde ürünlerimizi pazarlara zamanında ulaştıramamamız, ihracatımızda önemli kayıplara yol açabilir. Üreticimizin emeğinin karşılığını bulması ve ihracat pazarlarımızdaki konumumuzun korunması için deniz taşımacılığının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin tanıtım faaliyetlerinin ihracatı desteklediğini belirten Sarıkaya, WorldFood Moscow 2026 ve Fruit Attraction 2026 fuarlarında sektör temsilcilerini uluslararası alıcılarla buluşturduklarını söyledi. Madrid’deki fuara 23 firmayla katıldıklarını kaydeden Sarıkaya, 50’den fazla ülkeden alıcılarla yapılan görüşmelerin yeni ticari bağlantılar ve pazar çeşitliliği açısından fırsatlar sunduğunu ifade etti. Moskova’daki temaslarda narenciye, kayısı, nar, dondurulmuş meyve ve meyve püresine yönelik talebi değerlendirdiklerini belirten Sarıkaya, premium segment limon ve mandalinaya ilginin öne çıktığını, Hindistan gibi alternatif pazarlara elma ihracatı için de görüşmeler yaptıklarını aktardı.
Uzun vadeli ticari ilişkilere odaklandıklarını vurgulayan Sarıkaya, “Kalıcı ihracat başarısının anahtarı, sürdürülebilir ve güçlü ticari ilişkiler kurmaktır. Amacımız güvenilir tedarikçi kimliğimizi pekiştirerek üreticimizin emeğini dünya sofralarında daha güçlü konumlandırmaktır” dedi.