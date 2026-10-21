“Karadeniz’de güvenli ticaret koridorunun acilen oluşturulması gerekiyor”

Sarıkaya; üretim gücünü ulus­lararası pazarlara taşıma, ürün çeşitliliğini artırma ve ticari iliş­kileri geliştirme çalışmalarının sonuçlarını almaya devam ettik­lerini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde 894,2 milyon dolar olan Birlik ihracatını 1,38 mil­yar doların üzerine çıkardıkları­nı kaydeden Sarıkaya, dokuz ay­da toplam 1,2 milyon ton ürünü dünya pazarlarında değere dö­nüştürdüklerini açıkladı.

Küresel pazarlarda yeni fırsatlar peşindeyiz

Türkiye’nin yaş meyve sebze ih­racatında sevkiyatların yaklaşık yüzde 80’inin deniz, yüzde 20’si­nin kara yoluyla gerçekleştirildi­ğine dikkat çeken Sarıkaya, özel­likle yüksek rekolte beklentisinin bulunduğu narenciye sezonunda deniz taşımacılığında yaşanabi­lecek aksaklıkların ihracatı cid­di ölçüde sekteye uğratabileceği­ni ifade etti.

Sarıkaya, “Narenciye sezonuna girerken Karadeniz’de güvenli bir ticaret koridorunun acilen oluşturulması gerekiyor. Rekoltenin yüksek olduğu bu dö­nemde ürünlerimizi pazarlara za­manında ulaştıramamamız, ih­racatımızda önemli kayıplara yol açabilir. Üreticimizin emeğinin karşılığını bulması ve ihracat pa­zarlarımızdaki konumumuzun korunması için deniz taşımacılı­ğının güvenli ve kesintisiz şekil­de sürdürülmesi büyük önem ta­şıyor” diye konuştu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli­ği’nin tanıtım faaliyetlerinin ihra­catı desteklediğini belirten Sarı­kaya, WorldFood Moscow 2026 ve Fruit Attraction 2026 fuarlarında sektör temsilcilerini uluslararası alıcılarla buluşturduklarını söy­ledi. Madrid’deki fuara 23 firmay­la katıldıklarını kaydeden Sarıka­ya, 50’den fazla ülkeden alıcılarla yapılan görüşmelerin yeni ticari bağlantılar ve pazar çeşitliliği açı­sından fırsatlar sunduğunu ifade etti. Moskova’daki temaslarda na­renciye, kayısı, nar, dondurulmuş meyve ve meyve püresine yönelik talebi değerlendirdiklerini belir­ten Sarıkaya, premium segment limon ve mandalinaya ilginin öne çıktığını, Hindistan gibi alternatif pazarlara elma ihracatı için de gö­rüşmeler yaptıklarını aktardı.

Uzun vadeli ticari ilişkile­re odaklandıklarını vurgulayan Sarıkaya, “Kalıcı ihracat başa­rısının anahtarı, sürdürülebilir ve güçlü ticari ilişkiler kurmak­tır. Amacımız güvenilir tedarikçi kimliğimizi pekiştirerek üretici­mizin emeğini dünya sofraların­da daha güçlü konumlandırmak­tır” dedi.