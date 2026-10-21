MESA Holding CEO’su Boysanoğlu,: Doğa ile mücadele edemeyiz, uygun yapı modellerine geçmeliyiz
İklim koşullarıyla mücadele edilemeyeceğini vurgulayan MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, “Doğal afetlere karşı kendimizi korumaya değil, hazırlıklı olmaya odaklanmalıyız. İklim koşullarına adapte olacak yapılaşma modellerine geçmeliyiz” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye’de yapılaşma kültürünün değişmesi gerektiğini vurgulayan MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, geçen hafta İstanbul’da yaşanan sel felaketini hatırlatarak, iklim koşullarına uygun yapı modellerine geçilmesi gerektiğini vurguladı. “Doğa ile mücadele edemeyiz, kendimizi adapte edecek yapılaşma modellerine geçmeliyiz” diyen Boysanoğlu, bunun için de geçirimli ve geçirimsiz alan olarak doğru imar noktalarına işaret etti. Boysanoğlu, “Canımız yanmadan hazırlıklı olamıyoruz. Yağmur, deprem gibi doğal afetlere karşı kendimizi korumaya değil, hazırlıklı olmaya odaklanmalıyız” dedi.
Kentsel dönüşümde kamu-özel sektör iş birliği şart
Türkiye’deki mevcut geliştirici modelinin dünyadaki örneklerinden oldukça farklı ve zorlu olduğunu belirten Boysanoğlu, kentsel dönüşüm krizinin aşılması için kamu-özel sektör iş birliğine ve daha büyük ölçekli, planlı projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Boysanoğlu, şunları söyledi: “Devletin el atamadığı, kamu-özel sektör iş birliğinin bulunmadığı bir kentsel dönüşüm modelinin başarıya ulaşması mümkün değil. Parsel bazlı çözümlerle bir yere varamayız, aksine şehri daha yaşanamaz hale getiririz.”
Türkiye’de konutta esas ihtiyacın dar gelirli grupta yoğunlaştığını belirten Boysanoğlu, “Çürük evler ve kentsel dönüşüm ihtiyacı bir kenara bırakılsa dahi, Türkiye’de her yıl 600 bin yeni konut ihtiyacı doğuyor. Ancak bu ihtiyaç bizim ürettiğimiz segmentten ziyade daha alt gelir grubunu kapsıyor. Alt ve orta segmentin konut edinebilmesi için devletin acilen ucuz arsa üretmesi gerekiyor” dedi. Boysanoğlu’na göre Türkiye’de gayrimenkul geliştiricisi her yükü tek başına sırtlıyor.
MESA Holding, yeni projesi Yenikent Başakşehir’de 300 yeni konutu satışa çıkardı. 843 konut için 8 ay önce ön talep toplamaya başladıklarını ve 20 bin kişilik bir ön talep aldıklarını açıklayan Mert Boysanoğlu, 1 milyon metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 2 milyon metrekare alan üzerine yapılacak projede 4 bin adet konut olacağını kaydetti. Projenin yatırım bedelini 1.5 milyar dolar olarak açıklayan Boysanoğlu, daire fiyatının 9 milyon TL’den başladığını açıkladı.
“Alıcı ilk konuttan vazgeçiyor”
Sektörde 57 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu belirten MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde alıcıların ilk olarak konut alımından vazgeçtiğini, ekonomideki iyileşme süreçlerinde ise konut kararlarının en son aşamada alındığını ifade etti.
Boysanoğlu, otomobil talebinin ise konuttan hemen önce geldiğini söyledi. Tüketici talebini öne çekmenin yolunun iyi tasarlanmış vade programlarından geçtiğini belirten Boysanoğlu, ihtiyaç sahiplerinin ana sorununun finansmana erişim olduğunu kaydetti. Süreçte kısa vadeli düşünen yatırımcıların genelde kaybettiğine dikkat çeken Boysanoğlu, sektörün gelişimi için iyi yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.