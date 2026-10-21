MESA Holding CEO’su Boysanoğlu,: Doğa ile mücadele edemeyiz, uygun yapı modellerine geçmeliyiz

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’de yapılaşma kültürü­nün değişmesi gerektiğini vur­gulayan MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, geçen hafta İstan­bul’da yaşanan sel felaketini hatırlata­rak, iklim koşullarına uygun yapı mo­dellerine geçilmesi gerektiğini vur­guladı. “Doğa ile mücadele edemeyiz, kendimizi adapte edecek yapılaşma modellerine geçmeliyiz” diyen Boysa­noğlu, bunun için de geçirimli ve geçi­rimsiz alan olarak doğru imar noktala­rına işaret etti. Boysanoğlu, “Canımız yanmadan hazırlıklı olamıyoruz. Yağ­mur, deprem gibi doğal afetlere karşı kendimizi korumaya değil, hazırlıklı olmaya odaklanmalıyız” dedi.

Kentsel dönüşümde kamu-özel sektör iş birliği şart

Türkiye’deki mevcut geliştirici mo­delinin dünyadaki örneklerinden ol­dukça farklı ve zorlu olduğunu belir­ten Boysanoğlu, kentsel dönüşüm kri­zinin aşılması için kamu-özel sektör iş birliğine ve daha büyük ölçekli, planlı projelere ihtiyaç duyulduğunu söyle­di. Boysanoğlu, şunları söyledi: “Dev­letin el atamadığı, kamu-özel sektör iş birliğinin bulunmadığı bir kentsel dönüşüm modelinin başarıya ulaşma­sı mümkün değil. Parsel bazlı çözüm­lerle bir yere varamayız, aksine şehri daha yaşanamaz hale getiririz.”

Türki­ye’de konutta esas ihtiyacın dar gelirli grupta yoğunlaştığını belirten Boysa­noğlu, “Çürük evler ve kentsel dönü­şüm ihtiyacı bir kenara bırakılsa da­hi, Türkiye’de her yıl 600 bin yeni ko­nut ihtiyacı doğuyor. Ancak bu ihtiyaç bizim ürettiğimiz segmentten ziyade daha alt gelir grubunu kapsıyor. Alt ve orta segmentin konut edinebilmesi için devletin acilen ucuz arsa üretme­si gerekiyor” dedi. Boysanoğlu’na göre Türkiye’de gayrimenkul geliştiricisi her yükü tek başına sırtlıyor.

MESA Holding, yeni projesi Yeni­kent Başakşehir’de 300 yeni konutu satışa çıkardı. 843 konut için 8 ay önce ön talep toplamaya başladıklarını ve 20 bin kişilik bir ön talep aldıklarını açıklayan Mert Boysanoğlu, 1 milyon metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 2 milyon metrekare alan üze­rine yapılacak projede 4 bin adet ko­nut olacağını kaydetti. Projenin ya­tırım bedelini 1.5 milyar dolar olarak açıklayan Boysanoğlu, daire fiyatının 9 milyon TL’den başladığını açıkladı.

“Alıcı ilk konuttan vazgeçiyor”

Sektörde 57 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu belirten MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde alıcıların ilk olarak konut alımından vazgeçtiğini, ekonomideki iyileşme süreçlerinde ise konut kararlarının en son aşamada alındığını ifade etti.

Boysanoğlu, otomobil talebinin ise konuttan hemen önce geldiğini söyledi. Tüketici talebini öne çekmenin yolunun iyi tasarlanmış vade programlarından geçtiğini belirten Boysanoğlu, ihtiyaç sahiplerinin ana sorununun finansmana erişim olduğunu kaydetti. Süreçte kısa vadeli düşünen yatırımcıların genelde kaybettiğine dikkat çeken Boysanoğlu, sektörün gelişimi için iyi yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.