Aselsan'dan 488,5 milyon Euro'luk sözleşme
Aselsan yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin satışına yönelik 488,5 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
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ASELSAN, hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 488,5 milyon Euro değerinde yeni bir anlaşmaya imza attı.
Yeni sözleşme KAP'a bildirildi
Şirket, anlaşmaya ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
Açıklamada, "Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" denildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ