Aselsan'dan 488,5 milyon Euro'luk sözleşme

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ASELSAN, hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 488,5 milyon Euro değerinde yeni bir anlaşmaya imza attı.

Yeni sözleşme KAP'a bildirildi

Şirket, anlaşmaya ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Açıklamada, "Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" denildi.