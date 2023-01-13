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Aselsan'dan 74 milyon 557 bin dolarlık satış

Son dakika gelişmesi... Aselsan, uluslararası bir müşterisi ile 74 milyon 557 bin dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

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Aselsan Elektronik ve Sanayi Ticaret A.Ş., uluslararası bir şirketle satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Aselsan'ın uluslararası bir müşterisi ile savunma sistemlerini kapsayan satış sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, toplam bedeli 74 milyon 557 bin dolar tutarında olduğu ifade edildi.

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