ASELSAN'ın gözdeleri için "geri sayım" başladı

03 Ekim 2018

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Konya'da kurulacak tesiste, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemleri imal edilecek.

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira sermayeyle şirket kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi. Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulması kapsamında, Konya'da 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın, savunma sanayisinde Türkiye'nin en başarılı şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

Kentte 100'ün üzerinde firmanın savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalıştığını ifade eden Kütükcü, Konya'nın savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kütükcü, MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer aldıklarını belirterek, "Şehrimizde üretim yapan TÜMOSAN ise PUSAT isimli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç geliştirerek, bu konuda Konya'dan bir firmanın savunmada ana sanayiye evrilme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Motorize tank ve diğer zırhlı araçları ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz." diye konuştu.

"SARP" Konya'da üretilecek

ASELSAN'ın Konya'ya yapacağı silah sistemleri yatırımında önemli aşama katedildiğini anlatan Kütükcü, kurulan şirkette yüzde 49 ortaklıklarının olduğunu bildirdi.

Kütükcü, sözleşme müzakerelerinin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira sermayeli ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'yi kuruyoruz. Bu şirketle ASELSAN üretmekte olduğu silah sistemlerini artık Konya'da üretmeye başlayacak. Bu tesisin bir ferdi de SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi. Buradaki fuarda görücüye çıktı. Şu anda kurulacak şirketimiz SARP ve benzeri ürünleri üretecek. Şirket kuruluşunun son aşamasındayız. Hemen kısa sürede sözleşme imzalayarak, yatırımcı şirket kurulmuş olacak. Bundan sonra yatırım dönemi başlayacak. Hedef, 2019 sonuna yatırımı tamamlamak ve üretime geçmek. Heyecanla yatırımı, süreci takip ediyoruz."

"Bu yıl içinde kazma vurmak istiyoruz"

Tesis için Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapıldığını aktaran Kütükcü, şunları kaydetti:

"Arazi tahsisi süreci başlayacak. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. OSB'de alan ayırmıştık ancak harici daha büyük bir alan olabilir görüşü de tartışılıyor. Yatırımcı grup, hangisine karar verirse hepsine dair alternatiflerimiz var. Tercihe göre yer tahsisini hızla gerçekleştirip bu yıl içinde yatırıma kazma vurmak istiyoruz. 2019'da yatırımın tamamlanması hedefleniyor. Çok hızlı bir yatırım süreci olacak. İnşallah hemen devamında Macunköy'de üretilen sistemler, Konya'ya nakledilip burada üretimi yapılacak. ASELSAN, büyük bir savunma sanayisi şirketi. Kendi üretim alanlarından bir tanesini de Konya'ya getirmiş olacak. Bu tesadüf değil, çünkü Konya'nın silah sistemleri üretiminde deneyimi var. Konya'da, Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü mahallesinde ciddi silah üretim kapasitesi var. Bu yatırımla Konya çok daha önemli bir savunma sanayi şehri haline gelecek."

Kaynak: AA