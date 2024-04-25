ASELSAN’ın ihracat sözleşmesi hedefi 1 milyar dolar

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin geliştirdiği ürünler ve yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, İHA kamerası ASELFLIR-500'ün rakiplerine oranla yüzde 30 daha iyi performans sergilediğine dikkati çekti.

Akyol, ASELSAN'ın alçak irtifada KORKUT sistemi olduğunu belirterek, "Kendisine yönelen dron, seyir füzesi ve benzeri tüm tehditleri parçacıklı mühimmatlarla önce tespit edip sonra onları engellemeye dayalı bir teknoloji. Şimdi de uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırıyoruz. Böylece çok alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar katmanlı hava savunmasını 2024 yılında tamamlamış oluyoruz” dedi.

ASELSAN'dan 400 milyon dolarlık yatırım

Gelecek planlamaları ile ilgili bilgi veren Akyol, giderek artan dron tehditlerini engellemek için dronları radyo dalgası yayarak durdurabilen bir teknoloji üzerine çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

ASELSAN'ın Ankara'da 400 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başladığının altını çizen Akyol, yatırımla beraber binin üzerinde ilave nitelikli istihdamı Türkiye'ye kazandıracaklarını anlattı. Ahmet Akyol, "Gerek insansız kara, deniz araçlarında gerek otonominin olduğu diğer sistemlerde yapay zekâ destekli algoritmalarla burada fark yaratmaya çalışıyoruz.

ASELSAN içerisindeki bütün çalışmalarda yapay zekâ robotlarını kullanır duruma geldik. Bunu içerideki süreçlerimizde adım adım yaygınlaştırıyoruz” dedi. Akyol, çip teknolojisinin çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Bir radarda yaklaşık 1000'den fazla çip bulunuyor. Bu çipleri kendimiz tasarlıyoruz” diye konuştu. Akyol, kuantum alanında da bir dizi proje yürüttüklerini ifade ederek, kuantumun bir taraftan radar, lidar boyutuna, diğer taraftan da kuantum anahtar dağıtım sistemleri, kuantum kriptoloji konusuna yatırım yaptıklarını anlattı.

“Ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısını 86’ya çıkardık”

Akyol, 2023’te yeni ihracat sözleşmeleri açısından kendi iç rekorlarını kırdıklarını dile getirerek, “2023’te 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesini, 30 farklı ülkeyle imzalamış olduk. İlk defa geçen yıl 16 yeni ürünü ihraç etme başarısına ulaştık. Ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısını 86’ya çıkardık.ASELSAN’ın bu yıl yeni ihracat sözleşmeleri açısından 1 milyar dolara yaklaşma hedefi var” ifadelerini kullandı.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi’ni açıyor

Akyol,ASELSAN’ın her yıl etrafındaki ekosistemle birlikte büyüdüğünü belirterek, “Bu ekosistemde bugün itibarıyla 3 bin 400 yerli paydaş bulunuyor. Girişimciliği çok kritik görüyoruz. İstanbul’da bu yılASELSANGirişimcilik Merkezi’ni açacağız. Çalışmalarımız bitmek üzere” dedi.