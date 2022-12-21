Askeri kara aracı ihracatının lideri BMC oldu

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ihracat performansıyla faaliyet alanında lider oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçlarıyla güvenlik güçlerinin güvenli şekilde görev yapmasına katkı sağlayan BMC, araçlarının yurt dışındaki kullanıcılarla buluşmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan şirket, ürettiği araçlarla sıcak çatışma bölgeleri, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda sorumluluk üstleniyor.

BMC, savunma ve havacılık ihracat verilerine göre, bu yılın 11 ayında gerçekleştirdiği satışlarla savunma sanayisi kara aracı üreticileri arasında ilk sırayı aldı.

Söz konusu dönemde Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri 428 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 45'ini tek başına yapan BMC, 192,6 milyon dolarla bu alanda lider oldu. Şirket, ihracat performansıyla tüm savunma sanayisi üreticileri arasında ise 5'inci sırada yer aldı.

Tasarım, üretim, geliştirme ve entegre lojistik destek gibi tüm süreçleri yerli ve milli imkanlarla kendi bünyesinde barındıran BMC, ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar, lojistik destek araçları ve benzeri birçok farklı sınıfta askeri kara araçlarını ürün ailesinde bulunduruyor.

BMC'nin ürettiği Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle kullanıcısına destek oluyor.

Geniş araç çeşitliliği

Türkiye'nin askeri lojistik ağını yerli ve milli imkanlarla kurma kapsamında, NATO askeri standartlarına ve her türlü arazi şartlarına uyumlu taktik tekerlekli kamyon üretimi de yapan BMC, zırhlı muharebe araçları yanında askeri kamyonları da yurt dışında kullanıma sunuyor. BMC taktik tekerlekli araçları, mühimmat ve kargo taşıyıcı, topçeker, kurtarıcı, akaryakıt ve su tankeri platformları gibi birçok alanda kullanılıyor.

BMC lojistik destek araçları, uçak akaryakıt ikmal tankeri, özel amaçlı çekiciler, itfaiye araçları, su tankerleri, vidanjör, frigorifik kasalı araçlar ve çöp kamyonları gibi çeşitlilikte görevler yapıyor.

Şirketin, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı BMC Midilux-Z, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) gibi özel araç çözümleri bulunuyor.

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay ve Fırtına obüsünün seri üretim sorumluluğunu üstlenen BMC, Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcıyı da göreve hazırlıyor.