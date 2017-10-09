Assan Alüminyum yeni yatırımlarını tanıttı

09 Ekim 2017

Assan Alüminyum’un ana sponsoru olduğu, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından desteklen ALUEXPO 2017 Fuarı, 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.



ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 156’sı yabancı olmak üzere toplam 314 katılımcıyı, 77 ülkeden 11 bin sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile buluşturdu.



Sektörün lider firmaları, alüminyum teknolojisinde gerçekleşen yenilikleri ve tüm alüminyum ürünlerini otomotiv, inşaat, beyaz eşya, ambalaj, savunma sanayi, enerji, havacılık, ulaşım ve daha birçok sektör için ALUEXPO 2017’de sergilediler.

"Geleceği birlikte şekillendirelim"

Assan Alüminyum’un, alüminyumun yüzde yüz olarak geri dönüştürülebilirliğine dikkati çekmek için sürdürülebilirlik temasına uygun olarak tasarlanan standında, sonsuzluk görseliyle birlikte "Geleceği Birlikte Şekillendirelim" mottosu ilk defa ALUEXPO 2017’de tanıtıldı.



Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yatırımlarında dünyadaki kaynakların hızla tükendiğini göz önüne aldıklarını aktararak, "Çevreye verdiğimiz önemi her zaman ön planda tutuyoruz. Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürülebilirliği sayesinde doğası gereği çevre dostu bir üründür. 2016 senesinde bünyemize yenilenebilir enerji üretim tesisi dahil ederek sürdürülebilirliği sağlamak için bir önemli adım daha atmış olduk" dedi.

"Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız"

Fuar öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önderliğinde, bu yıl 17’incisi düzenlenen "İhracatın Yıldızları - Türkiye’nin Gizli Şampiyonları" yarışmasında büyük ödülü kazandıklarına da dikkati çeken Güngör, "Assan Alüminyum olarak yakın bir dönemde ulaşacağımız 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız. Toplamdaki 300 bin tonluk kapasite ile de çok önemli bir oyuncu konumundayız. Uluslararası arenada küresel marka gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.