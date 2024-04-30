Assan Panel İngiltere’de yeni üretim tesisi kuruyor

Sandviç panel sektörünün küresel ölçekteki üreticilerinden Assan Panel, globalleşme yolculuğuna ivme kazandırıyor. İlk yurtdışı yatırımını 2012’de Ürdün’de, ikinci stratejik yurtdışı hamlesini 2021 yılında Azerbaycan’da gerçekleştiren şirket, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Ortadoğu ve Kafkaslar’daki pazar payıyla her yıl ihracatta önemli başarılara imza atan şirket, İngiltere Suffolk bölgesindeki 'Freeport East' serbest ticaret bölgesinde 45 milyon sterlin yatırımla yeni bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Macaristan'da ofislerini devreye alan Assan Panel, 2025 sonbahar aylarında tamamlanması planlanan tesiste üreteceği yüksek teknolojili ürünlerini İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarına daha hızlı ve kolay şekilde ulaştıracak.

"Globalleşme yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz"

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, yarım asrı aşkın süredir Türkiye sanayisinin öncü toplulukları arasında yer alan Kibar Holding'in bugün dünyanın beş kıtasında, 100'ü aşkın ülkeyle ticari ilişkileri bulunduğunu vurguladı. Kayabaşı, “Hızlı bir başlangıç yaptığımız 2024 yılını, Topluluk şirketlerimizden Assan Panel’in globalleşme yolculuğu kapsamında attığımız stratejik bir yatırımla devam ettiriyor, globalleşme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Topluluk şirketlerimizden Assan Panel için devreye aldığımız yeni yatırım hamlesiyle, şirketimizin Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Grubumuzun ihracat başarısına önemli katkı sunan Assan Panel’in başta İngiltere olmak üzere Avrupa sandviç panel pazarında önemli konuma geleceğine inancım tam" diye konuştu. Kayabaşı, "Önümüzdeki dönemde derinleşmek istediğimiz pek çok pazar var. Yeni yatırımlarımızla bu hedefimize kısa zamanda ulaşarak ülkemizin adını yurtdışında daha fazla duyuracağız" dedi.

"Geniş ürün gamımızla İngiltere pazarında hızla büyüyeceğiz"

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da yeni yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurt dışı yatırımlarımıza bir yenisi daha eklemenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Ürdün tesislerimiz sektörde bugün Ortadoğu'nun en önemli üretim merkezi, her yıl Ürdün’ün ihracat lideri sanayi şirketleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. 2021'de yatırım yaptığımız Azerbaycan tesisimizde planlarımızı birbiri ardına başarılı şekilde devreye aldık. Sandviç panel, sera polikarbonat ve kompozit panel ürünlerinde gerek lokal gerekse bölgesel ihracat pazarlarında öncelikli tercih edilen üretici konumuna geldik” diye konuştu.

Akar, geçtiğimiz yıl ofis açtıkları İngiltere'de gerçekleştirecekleri yeni tesis yatırımıyla, 34 yıllık tecrübelerini İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine aktaracaklarını, inovatif, öncü, sürdürülebilir, enerji verimliliği yüksek ürünlerle Avrupa pazarında sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını kaydetti. Akar, "Assan Panel'in kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği SmartCore teknolojisi, sektöründe en iyi yalıtım oranını sunuyor, ayrıca Avrupa Birliği'nin başta sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm süreçleri gibi başlıklarda 2025'te devreye girecek yönetmeliklerini şimdiden karşılıyor. Assan Panel olarak yangın dayanımı gibi önemli konularda mevcut tüm regülasyonlara uyumlu ürünler üretiyor ve bu konularda müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Ürünlerimizin sertifikalandırılmış kalitesi ve yüksek performansıyla Avrupa pazarından kısa zamanda güçlü bir pay alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.