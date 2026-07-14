Asset'ten ihracatçıya yüzde 40 navlun avantajı

AYSEL YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen dış ticaret ve lojistik grubu Asset GLI bünyesinde yaklaşık beş yıl önce kurulan şirket, bugün Türkiye'nin en büyük yerli ekspres kargo taşımacılık firmalarından biri konumuna ulaştı. Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, kuruluş amaçlarını, "Türkiye'nin en yerli, globallere bağımlı olmayan şirketini kurarak ülke ihracatına katma değer sağlamayı hedefledik. Geçmişte yerli firmalar küresel devlerin acentesi gibi çalışıyordu. Küresel şirketler fiyatlarını bir gecede yüzde 70 artırdığında ihracatçının eli kolu bağlanıyordu. Biz bu bağımlılığı bitirdik" sözleriyle anlattı.

"Gizli maliyetleri ortadan kaldırıyoruz"

Türk sermayesiyle küresel devlerle rekabet ettiklerini belirten Tekin, "Bugün Almanya merkezli dev markaları tonaj bazında geride bıraktığımız aylar oluyor" dedi. Yüzde 40'lık maliyet avantajının, lojistiğin tüm halkalarını tek çatı altında toplamalarından kaynaklandığını vurgulayan Tekin, "İhracatçılar normalde taşıma, gümrükleme, yurt dışı depolama ve son dağıtım için farklı şirketlerle çalışıyor.

Biz ise karayolu ve havayolu mikro ihracat operasyonlarını, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi lisanslarımız ve Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) belgemizle kendi bünyemizde yürütüyoruz. Almanya Köln'deki depomuz ve gümrük serbestiyetimiz sayesinde, Türkiye'den çıkan ürünler daha uçak havadayken ithalat ve gümrük işlemlerini tamamlıyoruz. Tüm operasyon tek panel üzerinden yönetiliyor. Aracıları ortadan kaldıran bu model de ihracatçıya global devlere kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlıyor" diye konuştu.

AB'deki yeni gümrük düzenlemelerinin e-ihracatçılar için yeni maliyetler oluşturduğunu belirten Tekin, aynı alıcıya gönderilen pakette farklı ürün grupları bulunması halinde her bir HS Gümrük Kodu için ayrı harç uygulanabildiğini ve bunun maliyetleri artırdığını söyledi. Tekin, "Almanya Köln'deki gümrüklü depomuz ve geliştirdiğimiz akıllı çözümler sayesinde bu maliyet tuzaklarını bertaraf ediyoruz. Büyük üreticilerden KOBİ'lere kadar firmaların ürünlerini depomuzda konsolide ederek ek harç yükünün önüne geçiyoruz" dedi.

Yatırımda yeni hedef ABD

Cirosunun yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına fatura keserek hizmet ihracatı gerçekleştiren şirket, yatırımlarını da sürdürüyor. Tekin, Esenyurt'ta fulfillment operasyonları için 300 bin euroluk yeni depo yatırımını tamamladıklarını, Almanya'da ise yaklaşık 110 bin euroluk raf ve ekipman yatırımı yaptıklarını söyledi. Almanya depolarına yönelik talebin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeler sonrasında hızla arttığını belirten Tekin, "Almanya'da başarıyla uyguladığımız lojistik modelini şimdi ABD'ye taşıyoruz. İtalya ve ABD hatlarında da kendi acente ağımız, gümrük operasyonlarımız ve depolarımızla hizmet vererek Türk ihracatçısının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Elektronik A.TR Dolaşım Belgesi'nde ilk

Asset Worldwide Express, Ticaret Bakanlığı'nın "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması" kapsamında Türkiye'nin ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi'ni düzenledi. AB’nin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni e-ticaret düzenlemeleri sonrasında devreye alınan sistem, Türk ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamındaki vergi avantajını dijital ortamda sürdürmesini sağlıyor. Onur Tekin, şirketin geliştirdiği teknoloji sayesinde A.TR belgelerinin beyanname verileri üzerinden tamamen elektronik ve otomatik olarak oluşturulduğunu belirterek, uygulamanın özellikle Avrupa'ya satış yapan KOBİ'ler ve e-ihracatçılar için önemli zaman ve maliyet avantajı sunduğunu söyledi.