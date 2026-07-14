Şahbaz: Kuzey Makedonya’nın ekonomik dönüşümüne katkı sağlıyoruz

Hayati ARIGAN

Kuzey Makedonya’nın en büyük finans kuruluşlarından biri haline gelen Halkbank Makedonya, büyümesini sürdürüyor. Ticari kredilerde ülkenin lider bankası konumuna yükselen banka, 2,2 milyar euroluk aktif büyüklüğü, 405 milyon euroluk sermayesi ve 885 çalışanıyla ülkenin en güçlü finans kurumları arasında yer alıyor.

Dokuz ay önce Halkbank Makedonya Genel Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Şahbaz, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, bankanın yalnızca finansman sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya ekonomisinin gelişimine katkı sunan stratejik bir aktör olduğunu söyledi. Şahbaz, “Burada sadece kredi veren bir banka olarak faaliyet göstermiyoruz. Reel sektörün büyümesine, yatırımların artmasına, istihdamın gelişmesine ve ekonominin dönüşümüne katkı sağlıyoruz” dedi.

“Kazancımızı ülkeye yatırıyoruz”

2011’de Kuzey Makedonya pazarına giriş yapan Halkbank, geçen 15 yılda önemli bir büyüme performansı sergiledi. Bankanın çalışan sayısı 230’dan 885’e, şube sayısı ise 20’den 50’ye yükseldi. Bugün 165 ATM ve 8 bin 500’ü aşkın POS ağıyla hizmet veren Halkbank Makedonya, 245 bin bireysel ve 22 bin ticari müşteriye ulaştı. Şahbaz’ın verdiği bilgilere göre banka, bugüne kadar 3,5 milyar euro ticari kredi ve 1,5 milyar euroyu aşan bireysel kredi kullandırdı.

Ticari kredilerde ülkenin en büyük bankası konumuna gelen Halkbank Makedonya, POS işlemlerinde ise yüzde 30 pazar payına sahip. Halkbank Makedonya’nın en dikkat çekici göstergelerinden biri ise sermaye yapısı. 2025 yılında 37 milyon euro kâr elde eden banka, bu kârı bünyesinde bırakırken, Halkbank Türkiye tarafından bu yıl ilave 40 milyon euro sermaye desteği sağlandı.

Böylece bankanın toplam sermayesi 405 milyon euro seviyesine yükseldi. Fatih Şahbaz, “Kuzey Makedonya’da faaliyet gösterdiğimiz 15 yıllık dönemde sürekli yatırım yapan taraf olduk. Buradan Türkiye’ye kâr transfer etmek yerine elde edilen kazancı yeniden ülkeye yatırıyoruz. Bu yaklaşımımız bankanın sermaye yapısını daha da güçlendirdi” diye konuştu.

Türk yatırımlarının en büyük finansörü

Halkbank Makedonya, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin de en önemli finansman kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bankanın verilerine göre Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren yaklaşık 50 Türk şirketine toplam 265 milyon euro seviyesinde kredi ve gayrinakdi finansman desteği sağlanıyor. Şahbaz, Türk yatırımcıların üretim, sanayi, enerji, hizmet ve ticaret sektörlerinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, “Türk şirketlerinin ülkedeki büyümesini desteklemeye devam ediyoruz. Bu yatırımlar sadece ekonomik değil, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlıyor” dedi.

Dijital dönüşümde yeni dönem

Halkbank Makedonya’nın önümüzdeki dönemdeki öncelikleri arasında dijital dönüşüm bulunuyor.

Türkiye’deki Halkbank’ın teknolojik altyapısından yararlandıklarını belirten Şahbaz, veri yönetimi, raporlama sistemleri ve dijital bankacılık uygulamalarına yönelik kapsamlı yatırımlar başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda banka bünyesinde özel bir Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı oluşturulduğunu ifade eden Şahbaz, “Hedefimiz sadece kendi dönüşümümüzü gerçekleştirmek değil, Kuzey Makedonya bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün öncü kurumlarından biri olmak” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve veri merkezi yatırımları öne çıkıyor

Şahbaz’a göre Kuzey Makedonya önümüzdeki dönemde enerji, madencilik, ulaşım, turizm ve veri merkezi yatırımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle yenilenebilir enerji alanında uzun yıllardır aktif finansman sağlayan Halkbank Makedonya, yeşil dönüşüm projelerinde de önemli rol üstleniyor. Bankanın yürüttüğü çevre projeleri kapsamında bugüne kadar bir milyon fidan dikimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Şahbaz, sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık alanlarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

DTİK ile ekonomik iş birlikleri güçleniyor

Fatih Şahbaz, Halkbank’ın bugün yalnızca Türk yatırımcıların değil, Kuzey Makedonya toplumunun tüm kesimlerinin bankası haline geldiğini vurguladı.

“Bugün Halkbank denildiğinde Makedon, Arnavut, Türk, Boşnak ya da diğer etnik gruplar arasında herhangi bir ayrım söz konusu değil. Bankamız toplumun tamamına hitap eden, sahiplenilen ve güven duyulan bir kurum haline geldi” diyen Şahbaz, çalışan profiline de bu çok kültürlü yapının yansıdığını ifade etti.

Öte yandan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya Temsilcisi görevini de yürüten Şahbaz, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını söyledi.

“DTİK olarak iş insanları arasındaki iletişimi güçlendirmeye, yeni iş birlikleri oluşturmaya ve ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz” diyen Şahbaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun dost ve kardeş coğrafyaların kalkınmasını da kapsayan güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Hedef en güçlü banka olmak

Kuzey Makedonya bankacılık sektöründe aktif büyüklük açısından ilk dört banka arasında yer alan Halkbank Makedonya’nın hedefi ise daha yukarıya çıkmak.

Fatih Şahbaz, “Amacımız yalnızca kârlılığı artırmak değil. Sağlıklı bilanço yapısını koruyarak müşterilerimizle birlikte büyümek, ekonomiye katkı sağlamak ve sektörün en güçlü bankalarından biri olmak istiyoruz” dedi. Son 15 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar, güçlü sermaye yapısı, dijitalleşme hamleleri ve Türk yatırımlarına verdiği destekle Halkbank Makedonya, Kuzey Makedonya finans sektöründeki yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor.