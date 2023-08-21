AssisTT, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 3 ödüle layık görüldü

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT; Brandon Hall Group tarafından düzenlenen dünyanın önde gelen markalarının işveren uygulamalarının değerlendirildiği Brandon Hall Group Excellence Awards’ta 3 ödüle layık görüldü.

AssisTT, Brandon Hall Group Excellence Ödül Töreni’nde “Yazılımın Yeni 100’ü” projesiyle “Çalışan Becerilerini Geliştirme Alanında En İyi Program” , “Grup Yöneticisi Gelişim Programı” projesiyle “Liderlik Gelişimi Alanında En İyi İlerleme ” ve “İyiliğin Daha Fazlası” Programıyla “En İyi Wellbeing Programı” kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.

Çalışan deneyimini sürekli iyileştirmek adına hayata geçirdikleri projelerle uluslararası arenada ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AssisTT İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, "Çalışma arkadaşlarımızın bütünsel sağlığına odaklanmak adına hayata geçirdiğimiz kurumsal esenlik programımız “İyiliğin Daha Fazlası”, yazılım dünyasına adım atmak isteyen arkadaşlarımıza global bir yetkinlik kazandırma amacıyla uygulamaya aldığımız “Yazılımın Yeni 100’ü” projemiz ve yine ekiplerimizin liderlik gelişim yolculuğuna katkı sunmak amacıyla tasarladığımız “Grup Yöneticisi Gelişim Programımız” ile altın ödüle layık görülmek bizim için çok anlamlı. Çünkü, çalışma arkadaşlarımızın bireysel anlamda daha sağlıklı ve mutlu; profesyonel anlamda ise daha yetkin bireylere dönüşmelerine katkı sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda çalışan deneyimini sürekli iyileştirmek adına attığımız cesur ve yenilikçi adımların, hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası platformlarda takdir görmesi de bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çalışan deneyimini geliştirmek, sürekli olarak iyileştirmek için kararlı ve tutarlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.