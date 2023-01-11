Astor Enerji halka açılıyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için güç ve dağıtım transformatörleri ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Astor Enerji halka arz için talep toplamaya bugün başlıyor. TEB Yatırım liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 12,50 TL sabit fiyatla talep toplama bugün başlayacak ve 13 Ocak Cuma günü sona erecek. 148 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar TL olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,63 milyar TL’ye ulaşacak.

Halka arz geliri yatırıma ayrılacak

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Halka arz ile birlikte Astor Enerji’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, uluslararası pazardaki mevcut payını artırmayı ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz” dedi.

Halka arzdan elde edilecek geliri şirketin yurt içi ve yurt dışında büyümesini destekleyecek yatırımlar için kullanacaklarını ifade eden Ünsal, “Türkiye’deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, yurt dışı pazarlarındaki mevcut varlığımızı geliştirmek ve genişletmek amacıyla kapasitemizi, ürün gamımızı geliştirecek ve işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Ar-Ge çalışmalarımızı, başta yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik ürünlerimizi geliştirmek olmak üzere endüstrinin talebi olan özgün ürünler ile arttıracağız. Bununla beraber üretim tesislerimizin verimliliğinin yükseltilmesi, yeni makine, ekipman ve sistemlerin alınması, yeni hatların açılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımlara ek olarak ana faaliyetlerimizi destekleyen nitelikteki arsa üzeri güneş enerji santrali (GES) yatırımı, elektrikli araç şarj istasyonlarının yatırımları ve bu istasyonların kurulu güçlerinin kapasite artırımları için gerekli altyapı yatırımları da gelecek yatırım planlarımız içinde yer alıyor” diye konuştu.

Nakit kar payı dağıtmayı hedefliyor

Astor Enerji, 2019’da 1,1 milyar TL ciro elde ederken, 30 Eylül itibarıyla son 1 yılda yaklaşık 5,7 milyar TL ciro, 1,6 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL net kara ulaştı. Dağıtılabilir karının asgari %30’unu nakit kar payı olarak dağıtmayı hedefliyor.