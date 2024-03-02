Astor Enerji'den 2023'te 4,6 milyar TL kâr

Geçen yılki hasılat hedefi 540 milyon dolar olarak belirlenen Astor Enerji yıl sonunda 575 milyon dolar hasılat elde etti.

Şirketin açıklamasına göre 2022 - 2023 yıllarına ait finansal tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutuldu. Bu çerçevede 2023 yılı hasılatı yüzde 23 artışla 16,9 milyar TL, FAVÖK yüzde 60 artışla 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK marjı yüzde 34,3 olurken, şirket kârı yüzde 125 oranında artarak 4,6 milyar TL'ye ulaştı. Net kâr marjı ise yüzde 27,2 oranında gerçekleşti.

İhracatı ikiye katlandı

Bir önceki yıla göre 2023'te ihracat yüzde 96’lık artışla 5,8 Milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılı ihracatı 195 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilirken, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 34’lere yükseldi.

En yüksek ihracat yüzde 50'yle Avrupa ülkelerine, yüzde 25'le de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirildi.

1 milya dolar hedefi

Şirket, 2024 yılı hasılatını 826 milyon dolar, 2025 yılı hasılatını ise 1 milyar dolar olarak hedefliyor.

Astor Enerji, 2023 itibariyle 18,8 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu yüzde 57 oranında özkaynaklarla karşılıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 milyon TL olurken, ödenmiş sermayesi 998 milyon TL.

2022 itibariyle yüzde 31 olan özsermaye karlılığı, 2023 itibariyle yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti.