Astor Enerji’ye ABD’den dev sipariş

Astor Enerji, ABD pazarından yüksek tutarlı yeni sipariş aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 60 MVA ile 300 MVA arasında değişen güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikine yönelik imzalanan sözleşmeler kapsamında şirket, toplam 768 milyon 864 bin 700 dolarlık sipariş aldı. Söz konusu tutarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden karşılığının yaklaşık 34,03 milyar TL olduğu belirtildi.

3 ABD’li şirketle anlaşma imzalandı

Şirketin KAP açıklamasında, ABD’de yerleşik üç farklı firmayla yapılan anlaşmaların, farklı güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikini kapsadığı ifade edildi.

Astor Enerji, bu sözleşmelerle birlikte aldığı siparişlerin, şirketin büyüme stratejisi ve ihracat odaklı gelir yapısı açısından önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Teslimatlar 2026’da başlayacak

Şirket, alınan siparişlerin teslimat sürecinin 2026 yılında başlayacağını, sevkiyatların ise 2028 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağını açıkladı.